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كلوب: لا ننظر إلى الترشيحات
إنكلترا - رويترز: يرى مدرب ليفربول يورجن كلوب أن التألق الحالي لفريقه لن يكون مؤثراً خلال الأجواء الحماسية لمباراة القمة أمام إيفرتون، ودعا لاعبيه إلى التعلم من دروس الماضي عندما يستضيف جاره في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الأحد)، ويمر ليفربول بفترة تألق حالياً، إذ لم يخسر خلال تسع مباريات متتالية في المسابقات كافة، وسحق ضيفه سبارتاك موسكو (7-صفر) يوم الأربعاء الماضي، لكن انتصاره الأوروبي الأخير تلته انتكاسة محلية.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي أول من أمس (الجمعة): «يجب أن نبدأ بقوة منذ صفارة البداية ونقدم أداء جيداً في الوقت المناسب، لن نسمح بتكرار ما حدث في آخر 20 دقيقة أمام سبارتاك (عندما تراجع الأداء)، سيكون الأمر سخيفاً، يجب حقاً أن نعمل بجدية وبأفضل أداء وأن نتحلى بالصبر، إنها مباراة قمة، لا يوجد مرشح أقرب للفوز في مثل هذه المباريات».
ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري بينما يأتي إيفرتون، الذي تعاقد أخيراً، مع المدرب المخضرم سام الاردايس، في المركز الـ10، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقات كافة، ويدرك كلوب جيداً التهديد، الذي يمثله إيفرتون بقيادة الاردايس، إذ واجه المدرب السابق لإنكلترا من قبل حينما كان الاردايس مدرباً لسندرلاند وكريستال بالاس في السابق، وقال المدرب الألماني: «الجميع يعلم كيف تلعب الأندية التي يدربها سام الاردايس في مثل هذه الظروف، وهذا يحظى بكامل احترامي. يجب أن نبدأ من الخلف مرة أخرى، ينبغي علينا أن نكون منظمين للغاية حتى نصعب الأمور بقدر الإمكان على إيفرتون ونحرمه من الاستحواذ على أي جزء في الملعب».
وتغلب ليفربول على ماريبور (7-صفر) في دوري الأبطال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنه إنهار في المباراة التالية بالدوري وخسر (4-1) على ملعب توتنهام هوتسبير، لذلك طالب كلوب لاعبيه بالتركيز.
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