إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | جيرو ينقذ أرسنال
المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

جيرو ينقذ أرسنال

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 94
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

جيرو ينقذ أرسنال

لندن - رويترز: سجل البديل أوليفييه جيرو هدفاً قرب النهاية ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس (الأحد)، وشارك جيرو مهاجم منتخب فرنسا بدلا من مواطنه ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 72 وهز شباك أصحاب الأرض بضربة رأس متقنة في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من أليكسيس سانشيز، وقبل هذا الهدف بدا أن أرسنال سيتعرض للخسارة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3-1 أمام مانشستر يونايتد في استاد الإمارات الأسبوع الماضي، وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب.

 

وبدأ ساوثامبتون المباراة بشكل مثالي وتلقى تشارلي أوستن تمريرة من دوسان تاديتش وهز شباك بيتر تشك حارس أرسنال ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات بالدوري بعد مرور ثلاث دقائق من البداية.

 

إلى ذلك، تلقت آمال تشيلسي بالاحتفاظ بلقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية بعد هزيمته 1-صفر أمام وست هام يونايتد في قمة لندن أول من أمس (السبت) ليحقق ديفيد مويز فوزه الأول كمدرب للفريق.

 

ويملك بيرنلي 28 نقطة وهو نفس رصيد توتنهام وارسنال بعدما انتصر 1-صفر على واتفورد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين على استاد ترف مور بفضل هدف من سكوت ارفيلد قبل نهاية الشوط الأول، وطرد مارفن زيجلار لاعب واتفورد في الدقيقة 39 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف، وأهدر كريستيان بنتيكي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع كان كفيلة بمنح كريستال بالاس الفوز على بورنموث لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 إذ أحرز جيرمين ديفو هدفين للفريق الزائر على استاد سيلهورست بارك.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)