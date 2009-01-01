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جيرو ينقذ أرسنال
لندن - رويترز: سجل البديل أوليفييه جيرو هدفاً قرب النهاية ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس (الأحد)، وشارك جيرو مهاجم منتخب فرنسا بدلا من مواطنه ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 72 وهز شباك أصحاب الأرض بضربة رأس متقنة في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من أليكسيس سانشيز، وقبل هذا الهدف بدا أن أرسنال سيتعرض للخسارة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3-1 أمام مانشستر يونايتد في استاد الإمارات الأسبوع الماضي، وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب.
وبدأ ساوثامبتون المباراة بشكل مثالي وتلقى تشارلي أوستن تمريرة من دوسان تاديتش وهز شباك بيتر تشك حارس أرسنال ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات بالدوري بعد مرور ثلاث دقائق من البداية.
إلى ذلك، تلقت آمال تشيلسي بالاحتفاظ بلقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية بعد هزيمته 1-صفر أمام وست هام يونايتد في قمة لندن أول من أمس (السبت) ليحقق ديفيد مويز فوزه الأول كمدرب للفريق.
ويملك بيرنلي 28 نقطة وهو نفس رصيد توتنهام وارسنال بعدما انتصر 1-صفر على واتفورد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين على استاد ترف مور بفضل هدف من سكوت ارفيلد قبل نهاية الشوط الأول، وطرد مارفن زيجلار لاعب واتفورد في الدقيقة 39 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف، وأهدر كريستيان بنتيكي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع كان كفيلة بمنح كريستال بالاس الفوز على بورنموث لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 إذ أحرز جيرمين ديفو هدفين للفريق الزائر على استاد سيلهورست بارك.
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