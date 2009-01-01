جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري

فجر السقوط الأول لحامل اللقب الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم إثر هزيمته أمام مصر المقاصة (2-3) في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية موجة غضب عدد من جماهير النادي «الأحمر» على المدير الفني حسام البدري، إذ انتقدوا عددا من قراراته أبرزها الموافقة على رحيل المدافع أحمد حجازي إلى وست بروميتش الإنكليزي ما أدى إلى أزمة كبيرة في الخط الخلفي وهو ما ظهر بشدة في مباراة المقاصة نتيجة غياب المدافعين سعد سمير ورامي ربيعة للإصابة.

كما طالبوه بعدم التركيز على لاعبين بعينهم على رغم تراجع مستواهم مثل المهاجمين المغربي وليد أزاروا والنيجيري جونيور أغايي، فيما يستبعد المخضرم عماد متعب وأحمد الشيخ، وتساءلوا عن أسباب عدم منح الفرصة لإسلام محارب وميدو جابر وأحمد حمودي في الوجود في وسط الميدان في ظل هبوط مستوى عمرو السولية ووليد سليمان. وتجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الإسماعيلي، فيما رفع المقاصة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.

من جانب آخر، قرر المدير الفني للزمالك المونتيغري نيبوشا تصعيد حارسين من فريق درجة الناشئين للتدريب مع الأساسي أحمد الشناوي والبديل عمر صلاح لاختيار أحدهما كحارس ثالث بعد إصابة الحارس جنش، وشدد نيبوشا على عزم لاعبيه على الاستمرار في الانتصارات بعد الفوز الكبير على حرس الحدود في كأس مصر، لافتا إلى أنهم متحفزون لإسقاط الإسماعيلي في مواجهة بعد غد (الخميس) في الجولة الـ 13بالدورى المحلي.