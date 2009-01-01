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«الملكي» نحو الخماسية ... والجزيرة حقق أحلامه
أبوظبي - أ ف ب - يستهل ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا حملة الدفاع عن لقبه أمام الجزيرة بطل الإمارات اليوم (الأربعاء)، في أبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ يسعى النادي الملكي إلى إنهاء عام 2017 بخماسية تاريخية وصاحب الضيافة لإكمال مغامرته، ويريد ريال مدريد أن يجعل من مشاركته في النسخة الحالية تاريخية، إذ يملك فرصة ثمينة لتحقيق أرقام عدة غير مسبوقة على الصعيد الجماعي أو الفردي.
ويتعين على النادي الملكي لتحقيق هدفه الفوز على الجزيرة في استاد مدينة زايد الرياضية، ثم في المباراة النهائية على الملعب ذاته في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسبق لريال مدريد أن حقق رباعية عام 2014 بفوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس إسبانيا وكأس العالم للأندية، وبإمكانه تجاوز رقمه السابق ونيل خماسية غير مسبوقة في حال تتويجه بلقب البطولة الحالية، وقدم ريال مدريد عاماً استثنائياً في 2017 بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا (فاز على يوفنتوس الإيطالي 4-1) والدوري المحلي، ثم كأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-1)، وكأس السوبر الإسبانية بعدما هزم غريمه التقليدي برشلونة ذهابا 3-1 وإياباً 2-صفر.
على الجهة الأخرى، حقق الجزيرة طموحه بلقاء ريال مدريد في نصف النهائي بعدما كان مجرد حلم قبل انطلاق البطولة، قياساً على النتائج السلبية التي حققها في الدوري المحلي الذي أنهى دوره الأول بالمركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الوصل المتصدر، مع بقاء مباراة مؤجلة له مع الوحدة، لكن الجزيرة تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا بنتيجة واحدة 1-صفر، ما عكس الأسلوب المتوازن الذي اعتمده مدربه الهولندي هينك تين كات.
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