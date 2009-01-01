«فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر

أبوجا (نيجيريا) - أ ف ب - أهدرت نيجيريا رصيدها الايجابي في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2018 لكرة القدم، بعد اعتبارها خاسرة لإشراكها لاعبا غير مؤهل في مباراتها الأخيرة ضد الجزائر، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي (فيفا) أول أمس الثلثاء.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الجزائر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن نيجيريا التي أشركت شيخ عبدالله الحاصل على انذارين، اعتبرت خاسرة صفر-3، ولم يؤثر ذلك، في ترتيب المجموعة الثانية، إذ كانت نيجيريا ضمنت تأهلها على حساب زامبيا والكاميرون، وأصبح رصيدها 13 نقطة بدلا من 14 في مقابل 8 لزامبيا و7 للكاميرون، فيما حققت الجزائر الأخيرة فوزها الوحيد لترفع رصيدها إلى أربع نقاط، علما بانها حققت نتيجة مميزة في مونديال 2014 عندما أحرجت ألمانيا البطلة في الدور الثاني بعد التمديد.

وقال فيفا في بيان: «لم تؤثر العقوبة في النتيجة النهائية للتصفيات، إذ ضمنت نيجيريا التأهل لكأس العالم (ودعت الجزائر كذلك المنافسات) قبل هذه المباراة»، ونال عبدالله بطاقة صفراء في الدور الثاني ضد سوازيلاند في 2015 ثم خلال الفوز على زامبيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتم تغريم الاتحاد النيجيري 6 آلاف فرنك سويسري (6052 دولارا اميركيا)، وقال رئيس الاتحاد النيجيري اماجو بينيك في بيان: «هذا خطأ فادح ويجب معاقبة شخص ما، نعتذر من النيجيريين على هذا الأمر، ونؤكد انه لن يعوق الخطة التي وضعناها ليكون مشوار النسور الممتازة رائعا في روسيا. في الوقت عينه»، ووقعت نيجيريا في مجموعة قوية في مونديال روسيا 2018 إلى جانب الأرجنتين وكرواتيا وايسلندا.