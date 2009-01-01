ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو

برلين - أ ف ب - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس (الأربعاء)، على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت أن كل لاعب سينال 350 ألف يورو مكافأة في حال احتفاظ المنتخب بلقب كأس العالم في المونديال الروسي الصيف المقبل.

وهي المكافأة الأكثر أهمية التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم، بعد أن حصل كل منهم على 300 ألف يورو بعد التتويج باللقب العالمي في البرازيل عام 2014.

ولم يرصد الاتحاد الألماني أي مكافأة في حال التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لكنها ستكون 75 ألف يورو لكل لاعب في حال بلوغ ربع النهائي، ثم 125 ألف يورو في حال بلوغ دور الأربعة، ثم 150 ألف يورو في حال إنهاء العرس العالمي في المركز الثالث، و200 ألف يورو في حال حجز بطاقة النهائي على ملعب لوجنيكي في موسكو. وقال الأمين العام للاتحاد الألماني فريديريك كوريوس إن «المفاوضات مع القائد مانويل نوير والفريق بأكمله كانت هادئة ومفتوحة وسهلة».

من جهته، قال رئيس الاتحاد الالماني راينهارد غريندل: «بالنسبة للاعبينا، أن يصبحوا أبطالا للعالم مرتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الألمانية فذلك يشكل حافزا كبيرا»، مضيفا: «سيكون لقبا أبديا يستحق مكافأة خاصة، ولكننا نشعر جيدا بأن هذا الفريق سيضع هذا التحدي الرياضي في صلب اهتماماته، وليس الجوانب الاقتصادية».

وأعرب المدير العام للمانشافت أوليفر بيرهوف عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق في وقت مبكر جدا: «حتى نتمكن من التركيز أولا على المسائل الرياضية قبل وأثناء البطولة».

وأوقعت القرعة ألمانيا المرشحة بقوة للاحتفاظ باللقب الذي نالته عام 2014 للمرة الرابعة في تاريخها، في المجموعة السادسة مع المكسيك والسويد التي أقصت ايطاليا بطلة العالم أربع مرات من الملحق الأوروبي، وكوريا الجنوبية، ويسعى المنتخب الذي يدربه يواكيم لوف إلى أن يكون أول منتخب يحتفظ بلقبه بعد نظيره البرازيلي عام 1962.