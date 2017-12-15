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سيلفا يقود السيتي إلى إنجاز تاريخي

آخر تحديث: منذ 17 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سيلفا يقود السيتي إلى إنجاز تاريخي

لندن - أ ف ب: حقق مانشستر سيتي المتصدر إنجازاً تاريخياً بفوزه الكبير على مضيفه سوانسي سيتي (4-صفر) في المرحلة الـ17 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ويدين سيتي بفوزه إلى الإسباني دافيد سيلفا الذي سجل ثنائية، ولعب بالتالي دوراً أساسياً في إدخال فريقه إلى سجلات الأرقام القياسية، وأصبح سيتي أول فريق يحقق 15 انتصاراً متتالياً في الدوري الإنكليزي، منفرداً بالرقم القياسي الذي تشاركه في المرحلة السابقة مع أرسنال، صاحب الـ14 انتصاراً متتالياً بين 10 شباط (فبراير) 2002 و24 آب (أغسطس) من العام ذاته، أي على امتداد موسمين.

 

وعزز فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الرقم القياسي الذي حققه في المرحلة الماضية كأول فريق يحقق 14 انتصاراً متتالياً في موسم واحد، متفوقاً على تشلسي الذي حقق 13 انتصاراً متتالياً في طريقه إلى لقب الموسم الماضي.

 

وكان الانتصار مميزاً أيضاً بالنسبة إلى غوارديولا، صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في ثلاث بطولات من أصل الخمس الكبرى، كونه يحمل الرقم القياسي في إسبانيا، إذ حقق 16 فوزاً متتالياً مع برشلونة (يتشارك الأخير الرقم القياسي مع غريمه ريال مدريد) خلال موسم 2010-2011، و19 متتالياً مع بايرن ميونيخ الألماني خلال موسم 2013-2014.

 

والأهم من الأرقام القياسية، أن سيتي حافظ على فارق الـ11 نقطة بينه وبين جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي خسر في المرحلة السابقة على أرضه أمام رجال غوارديولا (1-2)، لكنه تمكّن من استعادة توازنه بفوزه على ضيفه بورنموث (1-صفر).

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