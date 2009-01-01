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ريال مدريد على أعتاب مجد جديد
دبي - أ ف ب - يبحث ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة عندما يدافع عن لقبه بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس اليوم (السبت) في أبوظبي في المباراة النهائية، ويلعب أيضاً الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف في مباراة المركز الثالث.
وتأهل ريال مدريد وغريميو بصعوبة بالغة إلى النهائي، بعد فوز الأول على الجزيرة (2-1) في نصف النهائي، والثاني على باتشوكا بعد التمديد (1-صفر)، إلا أن الوضع سيكون مختلفاً تماماً في مباراة اليوم مع طموح الفريقين لنيل اللقب الذي يحمل صفة التاريخي لهما، ويملك ريال مدريد بطل نسختي 2014 و2016 فرصة لمعادلة رقم غريمه التقليدي محلياً برشلونة بالتتويج باللقب ثلاث مرات، والأهم أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 يتوّج في نسختين متتاليتين، كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017، بعدما توّج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.
ويتعين على ريال مدريد، لتحقيق طموحه بالتتويج، أن يتخلى عن السلبية الهجومية التي ظهر بها أمام الجزيرة، إذ صنع لاعبوه - بحسب إحصاءات موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - 36 محاولة على مرمى بطل الإمارات في نصف النهائي، ولم يسجلوا سوى هدفين فقط.
وتأخر بطل أوروبا أمام الجزيرة بهدف البرازيلي رومارينيو داسيلفا (41)، قبل أن يعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد ستة أهداف النتيجة (53)، ثم سجل البديل الويلزي غاريث بيل هدف الفوز (81). من جهته، يتطلع غريميو إلى إنهاء عام 2017 بأفضل طريقة بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) بطلاً لكأس ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) بفوزه على لانوس الأرجنتيني (2-1) في الإياب (الذهاب 1-صفر)، كما يسعى غريميو لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأميركا الجنوبية، إذ تميل الكفة كلياً لصالح فرق أوروبا، التي أحرزت اللقب تسع مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ عام 2000.
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