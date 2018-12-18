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المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

مانشستر يونايتد يقيل مورينيو

آخر تحديث: منذ 34 من الدقائق
المصدر: الجزيرة نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مانشستر يونايتد يقيل مورينيو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن البرتغالي جوزيه مورينيو (55 عاما) ترك

منصب المدير الفني للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي تغلب على "المانيو" 3-1 مطلع هذا الأسبوع.

 

وكان مورينيو تولى تدريب الفريق عام 2016 لكنه فشل في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على اللقب المحلي، رغم الفوز معه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسمه الأول مع الفريق.

 

وأوضح مانشستر يونايتد، في بيان مقتضب، أنه سيسند المهمة لمدرب مؤقت للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم لحين البحث عن مدرب جديد للفريق.

المصدر: الجزيرة نت

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