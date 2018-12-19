الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس في لقطة خلال الربع الأخير من المباراة التي خسرها فريقه امام مضيفه بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، نيويورك في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018

حقق دنفر ناغتس انتصارا جديدا سمح له بأن يكون وحيدا في صدارة المنطقة الغربية، وجاء على حساب ضيفه دالاس مافريكس 126-118 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين دنفر بفوزه الـ21 في 30 مباراة والسابع تواليا على أرضه الى الصربي نيكولا يوكيتش وجمال موراي، إذ سجل الأول 32 نقطة مع 16 متابعة والثاني 22 مع 15 تمريرة حاسمة و7 متابعات.

وكان فوز الثلاثاء تاريخيا لدنفر لأنه عادل أفضل بداية موسم له بعد 30 مباراة والتي حققها موسم 1976-1977، كما أصبح وحيدا في صدارة المنطقة الغربية بعد أكثر من 25 مباراة للمرة الأولى منذ آذار/مارس 1977، متقدما على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (21 فوزا مقابل 10 هزائم).

وخلافا للانتصارات الستة الأخيرة له على ملعبه "بيبسي سنتر" حيث منع ضيوفه من تجاوز المئة نقطة، عانى دنفر أمام دالاس لكنه خرج في نهاية المطاف منتصرا بفضل الأداء الدفاعي في اللحظات الحاسمة من اللقاء.

وبدا دنفر الذي ما زال يفتقد جهود الثلاثي ويل بارتون وغاري هاريس وبول ميلساب للاصابة، في طريقه الى فوز سهل بعدما سجل 14 نقطة متتالية في اواخر الربع الثالث دون رد من ضيفه، ما سمح له بالدخول الى الربع الأخير متقدما 105-95، لكن دالاس انتفض وقلص الفارق الى 4 نقاط قبل أن يسجل مونتي موريس ثلاثية لصاحب الأرض منحته فرصة الابتعاد مجددا عن منافسه.

ولعب موراي دورا حاسما في تأكيد الفوز من خلال اعتراض دفاعي "بلوك" ثم سجل سلة من المسافة المتوسطة في الثواني الأخيرة، موجها الضربة القاضية لدالاس الذي مني بهزيمته الـ14 في 29 مباراة رغم جهود السلوفيني لوكا دونسيتش (23 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة) وهاريسون بارنز (30 نقطة) وتألق لاعبيه من خارج القوس (15 ثلاثية).

وعلى ملعب "باركلايز سنتر"، سقط لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس أمام بروكلين نتس الذي حقق فوزه السادس تواليا بعدما أنهى اللقاء لصالحه 115-110.

ويدين بروكلين بفوزه الى دانجيلو راسل الذي تألق أمام فريقه السابق بتسجيله 22 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، ليلعب بذلك دورا حاسما في استمرار انتفاضة صاحب الأرض الذي يبدو أنه وضع خلفه سلسلة هزائمه المتتالية (8 على التوالي).

ورغم ظهوره بمستوى مخالف لذلك الذي قدمه في المباراة السابقة ضد واشنطن ويزاردز (خسر ليكرز 110-128) حين اكتفى بـ13 نقطة، بتسجيله الثلاثاء 36 نقطة مع 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة، لم يتمكن "الملك" جيمس من تجنيب فريقه هزيمته الـ13 هذا الموسم في 31 مباراة والتاسعة خارج ملعبه من أصل 16.