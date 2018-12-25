- الطول الطبيعي للقضيب الذي يعمل على اسعاد الزوجة!!
- الحميمية يزيد احتمال خصوبتهم وإنجابهم للأطفال
- من فظائع التربية الجنسية الخاطئة للإناث
- تشريح فتحه الشرج واسباب النهي عن وطء الدبر بالصور
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
- تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
- صحيفة فرنسيّة تفتح ملف نهر "البارد": شرارة الطفل "محمد" تُشعله!
- هل توقف تركيا حملتها على السعوديّة بعد قرار الانسحاب من سوريا؟
- لا نريد حكومة من هؤلاء
- عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
اخترنا لكم
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
شهد عام 2018 سلسلة من المحطات الرياضية، من تتويج فرنسا في مونديال كرة القدم وإحراز ريال مدريد الإسباني ثالث ألقابه تواليا في دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية، وعودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش لصدارة كرة المضرب.
في ما يأتي عشرة من أبرز هذه الأحداث عالميا وعربيا:
- فرنسا بطلة العالم -
أحرز المنتخب الفرنسي لكرة القدم لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على كرواتيا 4-2 في 15 تموز/يوليو على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو. توج المونديال بمباراة نهائية هي الأكثر من حيث عدد الأهداف منذ نهائي انكلترا 1966، يوم أحرز منتخب "الأسود الثلاثة" لقبه الوحيد بفوزه على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.
تألق في صفوف "الديوك" الشاب كل من كيليان مبابي، بول بوغبا وأنطوان غريزمان. مبابي الذي أتم في كانون الأول/ديسمبر 2018 عامه العشرين، لم يكن قد ولد بعد يوم تتويج بلاده بلقبها الأول على أرضها عام 1998، شأنه شأن عشرات الآلاف من المشجعين الذين ملؤوا شوارع باريس والمدن الفرنسية الكبرى ليلة تحقيق اللقب على حساب منتخب كرواتي قاده لوكا مودريتش، وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ بلاده.
- ثلاثية ريال مدريد في دوري الأبطال -
تغلب ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنكليزي 3-1 في المباراة النهائية التي أجريت بينهما في كييف في 26 أيار/مايو، ليحتفظ بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث تواليا، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
عزز ريال رقمه القياسي بلقبه الأوروبي الثالث عشر، قبل أن يودع بعد أيام زيدان الذي اختار الرحيل عن النادي، قبل أسابيع من وداع اسم بارز آخر هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي انتقل الى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو، لينهي العام بلقب ثالث تواليا في مونديال الأندية.
- خروج مورينيو من مانشستر يونايتد -
بعد موسمين ونصف على رأس الإدارة الفنية لـ"الشياطين الحمر"، شكل خروج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الباب الضيق لملعب أولد ترافورد أحد أبرز الأحداث الرياضية في الشهر الأخير من العام.
أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في 18 كانون الأول/ديسمبر إقالته على خلفية أسوأ بداية محلية للفريق منذ 1990. عاند البرتغالي حتى الأيام الأخيرة من شغله المنصب الذي لا يزال يونايتد يبحث عن مدرب جدير بملئه منذ اعتزال "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013.
أسلوب تكتيكي دفاعي، خلافات مع اللاعبين، انتقادات للإدارة، توتر مع الصحافيين... لم يترك البرتغالي البالغ 55 عاما بابا للانتقادات إلا وفتحه على نفسه، في وقت كانت النتائج على أرض الملعب من سيئ الى أسوأ.
اتخذ يونايتد القرار، وأوكل المهمة الى مهاجمه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير بشكل موقت حتى نهاية الموسم، مانحا نفسه أشهرا إضافية للبحث عن مدرب دائم يتردد على نطاق واسع بحسب التقارير الصحافية، أنه قد يكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.
- صلاح نجم إنكلترا -
حقق المصري محمد صلاح ما لم يكن في الحسبان بعد انتقاله من روما الإيطالي الى ليفربول الإنكليزي في صيف 2017. في موسمه الأول مع النادي الإنكليزي، أبدع المهاجم البالغ 26 عاما، وخرق دفاعات الخصوم بالطول وبالعرض، قبل أن يجد في الشباك صديقة وفية حاضنة لكراته.
مع كل هدف ولمحة، كان اسمه يصدح بصوت أعلى في ملعب أنفيلد. تفوق إبن قرية نجريج على لاعبين نشأوا في أبرز أكاديميات المواهب الكروية، وهيمن على الجوائز الفردية في أحد أبرز دوريات كرة القدم العالمية. اختير أفضل لاعب للموسم، وأفضل هداف في البريمرليغ مع 32 هدفا (رقم قياسي لدوري إنكليزي من 38 مرحلة).
قاد فريقه الى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد في مباراة على الملعب الأولمبي في كييف تعرض خلالها لعرقلة مشؤومة من سيرخيو راموس، كلفته إصابة بالغة في الكتف ومشاركة غير موفقة مع منتخب الفراعنة في نهائيات مونديال روسيا.
- الترجي الإفريقي والعين العالمي -
أظهرت أندية كرة القدم العربية قدرتها على المنافسة في مسابقات قارية ودولية هذا العام، بدأت مع بلوغ الترجي التونسي والأهلي المصري نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة حماسية انتهت تونسية على ملعب رادس، بفوز الترجي إيابا 3-صفر بعد تأخره 1-3 ذهابا في برج العرب.
على المنوال نفسه، توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بفوزه ذهابا على أرضه 3-صفر وخسارته إيابا 1-3.
وعلى الصعيد الآسيوي، توج القوة الجوية العراقي بلقب كأس الاتحاد للمرة الثالثة تواليا، بينما فشل آخر ممثل للعرب في دوري الأبطال، السد القطري، في تخطي عتبة بيرسيبوليس الإيراني في نصف النهائي.
وتحققت المفاجأة الأكبر في كانون الأول/ديسمبر، ببلوغ العين الإماراتي نهائي كأس العالم للأندية على أرضه، بعد تخطي عتبة فرق كبيرة مثل الترجي في ربع النهائي، وريفر بلايت الأرجنتيني بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي بركلات الترجيح، قبل السقوط أمام ريال مدريد في النهائي 1-4.
- خماسية هاميلتون في الفورمولا واحد -
سيطر البريطاني لويس هاميلتون على معظم مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد، وفاز في 11 سباق جائزة كبرى من 21، لينهي الموسم متوجا بلقبه العالمي الخامس، معادلا رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو. قاد السائق البالغ من العمر 33 عاما، مرسيدس الى لقب الصانعين أيضا، ليحافظ الفريق على ثنائية السائقين والصانعين للعام الخامس تواليا.
تعهد هاميلتون أن يقدم أداء أفضل في الموسم المقبل، والذي يتوقع أن يكون منافسه الأبرز فيه أيضا، سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الباحث عن لقبه العالمي الخامس، والأول منذ عام 2013.
- عودة ديوكوفيتش الى الصدارة -
أنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، بعد إنجاز نوعي في النصف الثاني من الموسم بالتقدم من المركز 22. بدأ اللاعب البالغ 31 عاما السنة بشكل سيئ بالخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، والغياب لإجراء جراحة طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق. عاد الصربي بقوة مذهلة في النصف الثاني من العام، وتوج ببطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية.
- سيرينا الغاضبة في نهائي فلاشينغ ميدوز -
خرجت الأميركية سيرينا وليامس عن طورها في المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية لكرة المضرب في الثامن من أيلول/سبتمبر، والتي كانت تسعى فيها الى لقبها الـ 24 في البطولات الكبرى لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت. في المباراة ضد اليابانية ناومي أوساكا، تجادلت الأميركية مرارا مع الحكم الرئيسي البرتغالي كارلوس راموس الذي عاقبها على خلفية ما قال أنه تلقي نصائح من مدربها (في المدرجات) خلال المباراة. انتهى اللقاء لصالح اليابانية 6-2، 6-4 لتحرز لقبها الكبير الأول ولبلادها في بطولات "الغراند سلام".
- الرياضة تقرّب بين الكوريتين -
شهدت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في شباط/فبراير، مشاركة الجارين اللدودين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بفريق نسائي موحد في رياضة الهوكي على الجليد. شكلت الرياضة أحد أوجه التقارب بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
تقارب أدى الى لقاءات قيمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، فضلا عن لقاء تاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.
تكررت التجربة في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا في آب/أغسطس، مع مشاركة الكوريتين بفريق موحد في عدد من المنافسات، كما أعلن البلدان عزمهما التقدم بطلب ترشيح مشترك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2032.
- فوز إيرلندي أول على نيوزيلندا منذ 100 عام -
أنهت ايرلندا انتظارا امتد 100 سنة لتفوز على منتخب نيوزيلدا القوي في الركبي 16-9 للمرة الأولى على أرضها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.
تابعونا
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- مانشستر يونايتد يقيل مورينيو
- دوري أبطال أوروبا: الجميع يريد تجنب ليفربول وأتلتيكو
- مونديال 2022: قطر تكشف تصميم ملعب لوسيل
- محمد صلاح ينال جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية تواليا
- دوري أبطال أوروبا: صلاح يقود ليفربول إلى دور الـ16 وتوتنهام يتأهل على حساب انتر
- بطل عالم بالملاكمة يبدأ بالفاتحة والأدعية قبل النزال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)