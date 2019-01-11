كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر

فرحة اماراتية بالفوز الاول في كأس اسيا 2019

استعادت الامارات عافيتها وتصدرت المجموعة الاولى بعد فوزها على الهند 2-صفر، الخميس في ابوظبي في الجولة الثانية من منافسات كأس اسيا 2019 لكرة القدم.

وسجل خلفان مبارك (41) وعلي مبخوت (88) هدفي الامارات.

وكانت تايلاند فازت على البحرين 1-صفر ضمن المجموعة عينها الخميس ايضا .

وتصدرت الامارات الترتيب برصيد 4 نقاط، وتراجعت الهند الى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن تايلاند، في حين احتلت البحرين المركز الاخير بنقطة وحيدة.

وكانت الجولة الاولى، شهدت تعادل الامارات مع البحرين 1-1، وفوز الهند على تايلاند 4-1.

ولم تقدم الامارات رغم فوزها العرض المنتظر منها، حيث كانت الهند الافضل في صناعة الفرص الخطرة التي تألق حارس المرمى خالد عيسى في صدها.

واكد خلفان مبارك (23 سنة) الذي سجل هدفه الدولي الاول ان الفوز هو الاهم في هذه المرحلة، مؤكدا ان" الثلاث نقاط الاولى ستدخلنا في اجواء البطولة، وهي بمثابة الانطلاقة لنا".

وتابع مبارك:" يجب ان نلعب كل مباراة وكأنها نهائي".

وبادرت الهند الى صنع الخطورة بعدما انتزع القائد سونيل شيتري الكرة من علي سالمين في وسط الملعب ومررها الى اشيكي كورونيان سددها قوية وابعدها خالد عيسى حارس مرمى الامارات ببراعة بقبضتيه الى ركنية (11).

وعاد عيسى لينقذ كرة خطرة ثانية بعد عرضية ارتقى لها شيتري برأسه وابعدها حارس مرمى الامارات ببراعة (22).

وبعكس المجريات سجلت الامارات هدف الافتتاح بعد تمريرة من علي مبخوت الى خلفان مبارك الذي خدع بطريقة رائعة المدافعين اينرود تابا وانس ايداتوديكا ثم سدد في شباك الحارس غوربريت سينغ (41).

وكاد المتألق شيتيري والذي كان سجل هدفين في المباراة الاولى امام الفيليبين يدرك التعادل سريعا، لكن تسديدته الارضية مرت الى جانب القائم (43).

وتابعت الهند صانعة الخطر في الشوط الثاني، فسدد اودينتا سينغ كرة قوية اصابت العارضة ثم خرجت (56).

وردت الامارات بعد فترة طويلة من ترك المبادرة للهند عندما جهز خلفان مبارك كرة رائعة الى اسماعيل الحمادي سددها بذكاء ولكنها اصابت القائم (74).

واشرك الايطالي البيرتو زاكيروني مدرب الامارات المخضرم اسماعيل مطر بديلا لخلفان مبارك (82)، وشارك صانع العاب الوحدة وهو يلعب بقناع بعدما كان اجرى في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي عملية جراحية بعد اصابته بكسر في فكه.

وسجل مبخوت الهدف الثاني للامارات بعدما استفاد من كرة علي سالمين الطويلة (88). وعاند الحظ الهند مجددا بعدما اصبات رأسية سانديش جهينجان العارضة (90).