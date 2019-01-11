- "تعري المشاهير".. هل تخضع المرأة لتصورات الرجال حين تتبرج أم تتحرر من المجتمع؟
- نيابة طوكيو توجه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن
- كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
- عواصف الداخل والحدود تُسابق قمّة بيروت
- القمة مُهدَّدة بالتأجيل.. وواشنطن لتحالـــف عربي ضد إيران
- أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده «حزب الله»!
- حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل
- الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم المشهود»
- القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي!
- جنبلاط: أترحّم على قدامى الفاسدين واذا دعا العرب سوريا يلتزم لبنان
- انظر ماذا يحدث عندما نسلق البيض بالمايكروويف
- بعد انتظار سنوات.. زراعة يدين لمبتورة أطراف بريطانية
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
- زوجة "إل تشابو" تظهر في محاكمته.. والادعاء العام "يحرجها"
- هوايات يمكن أن تدر عليك دخلا بدون أي تعب
- حملة قوى 8 آذار لتأجيل قمة بيروت وأزمة الحكومة تؤسس لاشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية
- الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟
- ثمانية رؤساء عرب يؤكدون حضور القمة الاقتصادية
- صراع بين جنبلاط والمشايخ
- من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج وزراء النخبة لا الأحزاب
- نهاية «المستقبل»
- رضوان مرتضى أمام القضاء
- حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى الأبد!
- كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟
- توقعات الأبراج ليوم January 11, 2019
- في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو ١٩٥٢؟
- القمة العربية الاقتصادية.. عقدة جديدة تعمّق أزمة لبنان
- الحريري عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال: كل شيء ممكن
- أميركا فازت على الصين وروسيا في انتخابات البرازيل!
- لبنان: بري يريد سورية في القمة التنموية... وإبعاد ليبيا
- من قمّة عمّان... إلى قمة بيروت
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- شاهد على العصر- جوني عبده يروي مسيرة بشير الجميل للزعامة ج12
- الحريري صامد… وتعويم صيغة ٣٢ مرفوض
- أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء
- ميقاتي: الحريري لن يعتذر وعلينا دعمه... الترياق في العودة الى روحيّة الطائف
- هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة لمساعدته؟
- «إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية»
- لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير سوريا
- يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- العام الدراسي جبهاتٌ.. هل يحسمُها كانون؟
- روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة»
- عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا حكومة»!
- المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة
- القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
- قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس بولادة الحكومة
اخترنا لكم
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
استعادت الامارات عافيتها وتصدرت المجموعة الاولى بعد فوزها على الهند 2-صفر، الخميس في ابوظبي في الجولة الثانية من منافسات كأس اسيا 2019 لكرة القدم.
وسجل خلفان مبارك (41) وعلي مبخوت (88) هدفي الامارات.
وكانت تايلاند فازت على البحرين 1-صفر ضمن المجموعة عينها الخميس ايضا .
وتصدرت الامارات الترتيب برصيد 4 نقاط، وتراجعت الهند الى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن تايلاند، في حين احتلت البحرين المركز الاخير بنقطة وحيدة.
وكانت الجولة الاولى، شهدت تعادل الامارات مع البحرين 1-1، وفوز الهند على تايلاند 4-1.
ولم تقدم الامارات رغم فوزها العرض المنتظر منها، حيث كانت الهند الافضل في صناعة الفرص الخطرة التي تألق حارس المرمى خالد عيسى في صدها.
واكد خلفان مبارك (23 سنة) الذي سجل هدفه الدولي الاول ان الفوز هو الاهم في هذه المرحلة، مؤكدا ان" الثلاث نقاط الاولى ستدخلنا في اجواء البطولة، وهي بمثابة الانطلاقة لنا".
وتابع مبارك:" يجب ان نلعب كل مباراة وكأنها نهائي".
وبادرت الهند الى صنع الخطورة بعدما انتزع القائد سونيل شيتري الكرة من علي سالمين في وسط الملعب ومررها الى اشيكي كورونيان سددها قوية وابعدها خالد عيسى حارس مرمى الامارات ببراعة بقبضتيه الى ركنية (11).
وعاد عيسى لينقذ كرة خطرة ثانية بعد عرضية ارتقى لها شيتري برأسه وابعدها حارس مرمى الامارات ببراعة (22).
وبعكس المجريات سجلت الامارات هدف الافتتاح بعد تمريرة من علي مبخوت الى خلفان مبارك الذي خدع بطريقة رائعة المدافعين اينرود تابا وانس ايداتوديكا ثم سدد في شباك الحارس غوربريت سينغ (41).
وكاد المتألق شيتيري والذي كان سجل هدفين في المباراة الاولى امام الفيليبين يدرك التعادل سريعا، لكن تسديدته الارضية مرت الى جانب القائم (43).
وتابعت الهند صانعة الخطر في الشوط الثاني، فسدد اودينتا سينغ كرة قوية اصابت العارضة ثم خرجت (56).
وردت الامارات بعد فترة طويلة من ترك المبادرة للهند عندما جهز خلفان مبارك كرة رائعة الى اسماعيل الحمادي سددها بذكاء ولكنها اصابت القائم (74).
واشرك الايطالي البيرتو زاكيروني مدرب الامارات المخضرم اسماعيل مطر بديلا لخلفان مبارك (82)، وشارك صانع العاب الوحدة وهو يلعب بقناع بعدما كان اجرى في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي عملية جراحية بعد اصابته بكسر في فكه.
وسجل مبخوت الهدف الثاني للامارات بعدما استفاد من كرة علي سالمين الطويلة (88). وعاند الحظ الهند مجددا بعدما اصبات رأسية سانديش جهينجان العارضة (90).
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 2-1 ويكبده الخسارة الأولى هذا الموسم
- بطولة اسبانيا: ريال يكتفي بنقطة من مباراته المؤجلة مع فياريال
- عام 2018: من فروم الى روسيا... مكافحة المنشطات على المحك مجددا
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- مانشستر يونايتد يقيل مورينيو
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)