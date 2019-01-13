- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018
- اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- "السترات الصفراء" تشعل شوارع فرنسا والشرطة تعتقل مئة متظاهر
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- العالم يرخي لحيته لنتائج الميدان السوري وعارية الشمال السوري تمارس البغاء السياسي والمنطقة نحو نظام حكم مركب ومعقّد قاعدة روسية على شاطىء البحر الأحمر
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
- انفجار قوي وسط باريس
- القمة في موعدها وتصويب "التفلت المالي"!
- الجامعة تحسم: القمة في موعدها.. واستنفــار حدودي يسبق هيل... وغارات ليلية على دمشق
- ديفيد هيل في بيروت غداً: ما له وما عليه؟
- هل تتخطّى الأقطاب خلافاتها وينجح الراعي في «المهمّة المستحيلة»؟
- عامٌ من عمر العهد في ظلّ حكومة مستقيلة!
- النظام في خطر!
- بكركي: المسيحيون أوّل مَن سيدفع الثمن
- شاهد على العصر - جوني عبده ج 16
- صحيفة تركية: ماذا تريد أميركا مقابل تخليها عن الوحدات الكردية بسوريا؟
- "جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى دمية استهلاكية!
- برج أوبال يفضح عيوب المباني السكنية في أستراليا
- توتّر بين بعبدا وعين التينة | برّي: ما حدا يمزح معنا!
- غيوم سياسيِّة وماليّة تُسابِق قمّة العرب الإقتصادية
- وزير المال «يعدّل» خطوات التصحيح: إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف
- سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة المسرّبة؟
- كوخافي يخلف ايزنكوت... ويرث تحدّياته
- أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟
- هل وقع غصن في فخ «نيسان» ؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (5)
- شاهد على العصر - جوني عبده يروي شهادته على الاجتياح الإسرائيلي للبنان ح15
- شاهد على العصر - جوني عبده يكشف تفاصيل زيارة بشير الجميل لأميركا ج14
- توقعات الأبراج ليوم January 12, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019
- غارات "إسرائيلية" على العاصمة السورية دمشق
- تايلاند: السعودية "رهف" تغادر البلاد متوجهة إلى كندا
- سوريا كشرط مسبق في البيان الوزاري
- ميقاتي استقبل وفد المكتب العمالي لتيار العزم: الاسمر مدافع شرس عن القضايا المحقة ولا يهاب التحديات
- من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا
- بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل الأزمة اللبنانية
اخترنا لكم
-
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل ...الكاتب:
-
"جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى ...الكاتب:
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
ضمنت السعودية تأهلها إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ 2007 بعد فوزها المستحق على لبنان 2-صفر، السبت في دبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.
ورفعت السعودية، حاملة اللقب ثلاث مرات، رصيدها إلى ست نقاط بعد فوزها الكبير على كوريا الشمالية 4-صفر، فيما بقي رصيد لبنان من دون نقاط.
ولحقت السعودية بالاردن والصين وكوريا الجنوبية وايران والعراق، في النهائيات التي يخوضها 24 منتخبا للمرة الاولى ويتأهل الى دورها الثاني متصدر ووصيف كل من المجموعات الست وأفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث.
وسجل فهد المولد (12) وحسين المقهوي (67) الهدفين.
وتابعت السعودية مسارها التصاعدي، فبعدما أنهت المونديال الروسي بنقاط الفوز على مصر محمد صلاح، معوضة بدايتها المخيبة وخسارتها الخماسية أمام روسيا، سحبت أريحيتها إلى البساط القاري، فدكت مرمى كوريا الشمالية برباعية واثقة محققة أول فوز افتتاحي لها منذ 1996، وتخطت لبنان بعدما سيطرت وكانت الاكثر فرصا خلال اللقاء.
وكانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة كما حلت وصيفة في 2007.
أما لبنان فلا يزال يبحث عن فوزه الأول في النهائيات التي بلغها لأول مرة عبر التصفيات، بعدما خاض نسخة 2000 كمضيف وخرج من الدور الأول.
- بيتزي يريد الفوز على قطر -
وقال الارجنتيني خوان انتونيو بيتزي مدرب السعودية "كانت مباراة صعبة وبرغم الضغط العالي للبنان مطلع المباراة، سيطرنا على الكرة تدريجا وفرضنا نوعية لعبنا بعدما راقبنا لاعبهم الجيد حسن معتوق. في الثاني أرهقنا الخصم واعتقد أننا سوف نسيطر في الطريقة عينها في المباراة التالية".
وتابع "مع مرور الوقت في البطولة تصبح المباريات اكثر صعوبة لان الخصم يعرفك اكثر ويبني تكتيكه لايقافك".
وعن مواجهة قطر في الجولة الثالثة، أضاف "لحسن الحظ لدينا اربعة ايام راحة. انا متأكد من أن لاعبي الاحتياط بنفس نوعية اللاعبين الاساسيين. سنحاول أن نفوز في مباراة قطر ولن نفكر بباقي النتائج بل بادائنا".
وفي ظل إصابة الظهير الأيسر ياسر الشهراني، دفع بيتزي، بطل كوبا أميركا 2016 مع تشيلي، بمدافع الفيصلي حمدان الشمراني بدلا منه، فيما استقر على باقي التشكيلة الفائزة بسهولة على كوريا الشمالية.
وأجرى المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش تغييرين على تشكيلته التي خسرت أمام قطر، فدفع بالظهير الأيسر قاسم الزين بدلا من وليد اسماعيل، ولاعب الوسط المتقدم محمد حيدر بدلا من باسل جرادي لاعب هايدوك سبليت.
وعلمت وكالة فرانس برس أن جرادي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء ما اثار بلبلة كبيرة في صفوف اللاعبين فاستبعد تماما من قائمة المنتخب.
وعن خروجه من التشكيلة قال رادولوفيتش في المؤتمر الصحافي "ذكرت أمس اني سأجري بعض التغييرات، لكن جرادي قال لي بعد التمارين انه مصاب وطلبه ناديه للعلاج، فقرر الرحيل"، فيما أشار قائد المنتخب حسن معتوق ان جرادي "ارتكب خطأ كبيرا لرفضه اللعب اساسيا".
- رادولوفيتش يبحث عن الثالث -
وعن مجريات اللقاء تابع رادولوفيتش "لست خائبا من الاداء، لقد أهدرنا فرصتين سانحتين في الشوط الأول. يجب ان يتعلم لاعبو فريقي من هكذا مباريات، وهم غير معتادين على خوض مباراة كل ثلاثة أيام. على غرار المواجهة الاولى تلقينا هدفا من التسديدة الاولى على المرمى. يجب ان نرتاح ونتعافى، اعتقد ان النقاط الثلاث ستكون كافية (للتأهل)".
واردف "انا واقعي، أتينا إلى هنا لنقاتل على المركز الثالث. السعودية منتخب جيد جدا ويملك خبرة كأس العالم، وأعتقد انه بمقدورها بلوغ نصف النهائي على الأقل".
ورأى لاعب وسط لبنان محمد حيدر "كان يمكن أن نلعب بثقة وجرأة أكبر. انتظرنا حتى اهتزت شباكنا كي نتحرك".
على ملعب "آل مكتوم" وأمام نحو 13 الف متفرج، اخطأ قلب الدفاع جوان الأومري بتشتيت كرة ارتدت من زميله روبرت ملكي، وتهيأت في منتصف المنطقة الى المولد الذي أطلقها صاروخية في سقف مرمى الحارس مهدي خليل (12).
وحاول الأومري، لاعب النصر الإماراتي الذي استضاف ملعبه المباراة، تعويض خطئه لكن رأسيته مرت بمحاذاة القائم الأيسر اثر ركنية (14)، لينتهي الشوط الاول بمحاولات من قائد لبنان حسن معتوق للاستفادة من المرتدات لايصال الكرة لرأس الحربة هلال الحلوة دون فائدة.
في المقابل، حاول المولد تعزيز رصيده إلى هدف ثالث في البطولة، بيد ان محاولته مع القائد سالم الدوسري وهتان باهبري وقفت عند الحارس خليل ومدافعيه.
وفي الشوط الثاني، انكفأ السعودي نسبيا مع محاولات لبنانية للخروج الى النصف الثاني، لكن باهبري تلاعب بالدفاع على الحافة الجانبية ولعب عرضية مقشرة بيسراه تابعها المقهوي من مسافة قريبة في المرمى ليسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة (67).
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 2-1 ويكبده الخسارة الأولى هذا الموسم
- بطولة اسبانيا: ريال يكتفي بنقطة من مباراته المؤجلة مع فياريال
- عام 2018: من فروم الى روسيا... مكافحة المنشطات على المحك مجددا
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)