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كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
رافق منتخب العراق نظيره الايراني الى دور الـ16 من بطولة كأس اسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوزه على اليمن 3-صفر السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل مهند علي كاظم (11) وبشار رسن (19) وعلاء عباس (90+1) اهداف العراق.
وحقق العراق فوزه الثاني بعد الاول على فيتنام 3-2 ليرفع رصيده الى 6 نقاط بفارق الاهداف عن ايران المتصدرة والتي ضمنت تأهلها السبت ايضا بفوزها على فيتنام 2-صفر.
اما اليمن فبقي في المركز الاخير من دون رصيد بعدما تعرض لخسارته الثانية بعد الاولى امام ايران صفر-5.
وكانت منتخبات الاردن والصين وكوريا الجنوبية ضمنت تأهلها في النسخة لاولى التي يشارك فيها 24 منتخبا.
وشهدت المباراة اشراك السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق للاعبين من مواليد عام 2000 ويعدان الاصغر في البطولة، هما مهند علي كاظم الذي بدأ اساسيا، ومحمد داوود الذي شارك في الدقيقة 88.
واكد كاتانيتش أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة، معتقدا ان مباراة ايران في الجولة الاخيرة ليست هامة بعدما ضمن "أسود الرافدين" التأهل، ملمحا الى امكانية الدفع بوجوه جديدة "بالنسبة لي لا يهم ان نكون اولا او ثانيا، لدينا مباراة امام إيران وربما الجأ الى اراحة بعض اللاعبين في المباراة المقبلة، وربما من الافضل ان نحصل على المركز الثاني وليس الاول فلننتظر".
وتابع "اعتقد ان المباراة التي تلي مباراة ايران هي الأهم، احترم مشاعر العراقيين واعرف أن مواجهة إيران بالنسبة لهم هامة ولكن انا أركز الان على مرحلة الإستشفاء بالنسبة للاعبين وسأحاول التحضير للمباراة المقبلة".
وأضاف انه لا توجد مقارنة بين مباراة فيتنام والمباراة الثانية امام اليمن "مباراة فيتنام كانت الأولى لذلك كانت الامور مختلفة، وهم كانوا جيدين جدا في النصف الاول من المباراة وكان من الصعب أن نتغلب عليهم ولكن في النهاية حققنا الفوز".
من جهته، قال السلوفاكي يان كوسيان مدرب اليمن "عندما تتكرر نفس الأخطاء في كل مباراة نخوضها فمن الصعب أن نحقق الفوز، ارتكبنا أخطاء فردية كثيرة خلال المباراة، لم يكن لدينا فرصة للفوز أمام منتخب قوي مثل العراق. في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل ولكن كان لدينا أخطاء كثيرة، اعتقد انها خيبة أمل أخرى بعد النتيجة الكبيرة، حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا ولكن لم نوفق في ذلك".
وافتتح العراق التسجيل بطريقة رائعة عبر الموهوب مهند علي الذي وصلته الكرة بالخطأ من لاعب اليمن حسين الغازي بعدما كان يحاول التمرير الى زميله احمد الحيفي، لتصل الى لاعب الشرطة الذي مر عن عدة مدافعين دفعة واحدة ثم سدد بذكاء في شباك حارس المرمى سعود السوادي( 11).
وهو الهدف الثاني لمهند في البطولة، بعد الاول امام فيتنام الذي اصبح عبره احد اصغر من يسجل في البطولة عن عمر 18 سنة و8 أشهر.
وسرعان ما أضاف بشار رسن الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع مدير عبد ربه ثم القائم وتابعت طريقها الى الشباك (19).
وعلى عكس البداية القوية هدأ اللعب بعد ذلك، وندرت الفرص الخطرة حتى الدقيقة 64 عندما مرر رسن كرة متقنة الى مهند علي الذي سدد واصاب القائم.
ثم كان لمهند فاصل مراوغة وسدد بعده كرة قوية علت العارضة وسط تشجيع الجمهور العراقي الكبير للاعب الموهوب (69).
وعمل كاتانيتش على اجراء تغييرات والدفع بوجوه شابة بعدما اشرك علاء عباس (21 عاما) مكان مهند علي (71)، ومحمد داوود مكان حسين علي (88).
وساهم البديلان في تسجيل الهدف الثالث للعراق بعدما مرر محمد داوود عرضية هيأها احمد ياسين الى علاء عباس سددها قوية بعيدا عن متناول السوادي (90 +1).
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