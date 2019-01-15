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المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

كأس آسيا 2019: كونستانتاين يتخلى عن تدريب الهند

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 4 من الدقائق
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 121
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كأس آسيا 2019: كونستانتاين يتخلى عن تدريب الهند
فشل كونستانتاين بايصال الهند الى دور الـ16 بعد بداية رائعة في كأس اسيا

قدم المدرب الانكليزي لمنتخب الهند ستيفن كونستانتاين استقالته من منصبه بعد فشل فريقه بالتأهل الى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في كرة القدم، اثر خسارته امام البحرين صفر-1 الاثنين على استاد الشارقة الاماراتي.

 

وقال كونستناين في مؤتمر صحافي بعد المباراة "ستيفن كونستانتاين سيترك منصبه بعد هذه المباراة. أنا هنا منذ اربع سنوات. هدفي الاول كان التأهل الى كأس اسيا. حققت ذلك وحطمت بعض الارقام".

 

وتابع المدرب البالغ 56 عاما "انا فخور باللاعبين، اشكر الاتحاد الهندي للدعم الذي قدمه لي في آخر اربع سنوات".

 

وحققت الهند بداية رائعة بالفوز على تايلاند 4-1 قبل ان تخسر امام الامارات المضيفة صفر-2 في الجولة الثانية.

 

وأردف "اعتقد ان دورتي انتهت. قدمت ما طلب مني واكثر من ذلك. حان الوقت للانتقال بعد اربع سنوات في الهند".

 

واشرف كونستانتاين على منتخبات مالاوي والسودان ورواندا.

المصدر: AFP

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