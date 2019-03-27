جيزوس يقود البرازيل للفوز على تشيكيا في الوقت القاتل

مهاجم البرازيل غابريال خيسوس يسجل في مرمى جمهورية تشيكيا خلال اللقاء الودي بين الفريقين في براغ في 26 آذار/ مارس 2019

حول منتخب البرازيل تخلفه أمام نظيره التشيكي بهدف في الشوط الاول إلى فوز مستحق 3-1 بفضل غابريال جيزوس الذي سجل هدفين قبل ثماني دقائق من صافرة نهاية المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "إدين أرينا" في براغ الثلاثاء.

ولم يكن أداء البرازيل التي تستضيف كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) الصيف المقبل، مقنعا للمباراة الثانية على التوالي بعدما كانت سقطت في فخ التعادل 1-1 أمام بنما المتواضعة على ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية السبت.

وغاب عن المنتخب البرازيلي نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار الذي يتعافى من اصابة في مشط القدم.

في المقابل منيت تشيكيا بخسارتها الثانية تواليا بعدما كانت سقطت بخماسية نظيفة أمام إنكلترا الجمعة في افتتاح تصفيات كاس أمم أوروبا 2020.

وبخلاف مباراتها امام بنما حين افتتحت التسجيل، تخلفت البرازيل في الشوط الاول، فبعدما حاول لوكاس ماسوبوست اختراق دفاع عملاق أميركا الجنوبية على الجهة اليمنى بدلت كرته مجراها ووصلت بين قدمي دافيد بافيلكا المتربص داخل المنطقة بدون مراقبة، فسددها من 20 مترا قوية هزت الشباك البرازيلية (37).

وعدلت البرازيل الكفة في الدقيقة 49 بفضل روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الانكليزي الذي نجح في التخلص من مراقبة ماريك سوشي ليهزم الحارس يري بافلينكا اثر خطأ في تشتيت الكرة من ثيودور جبري سيلاسي.

وظهر "راقصو السامبا" في صورة مغايرة في الشوط الثاني بفضل التبديلات التي أجراها المدرب تيتي فسجل البديل جيزوس، مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي، هدفين في 8 دقائق مهديا الفوز لبلاده (83 و90).

ونجح جيزوس بعد 12 دقيقة من دخوله بدلا من كاسيميرو، لاعب ريال مدريد الإسباني، في تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة أرضية من دافيد نيريس داخل المنطقة حولها بيمناه في الزاوية العليا للمرمى الخالي.

وضرب جيزوس مرة جديدة حيث عزز تقدم فريقه في الدقيقة 90 إثر تمريرة من آلن ماركيس لاعب وسط نابولي الإيطالي، فسدد الكرة على دفعتين بعدما نجح حارس تشيكيا في صدها مرة أولى قبل أن تعود إليه ليسددها مرة جديدة في المرمى الخالي.

وعادت البرازيل الى سكة الانتصارات بعدما نجحت بنما في وقف سلسلة من ستة انتصارات تواليا حققتها بعد خروجها من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا على يد بلجيكا.