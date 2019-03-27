المخضرم كوالياريلا يساعد ايطاليا المتجددة على سحق ليختنشتاين

فابيو كوالياريلا لاعب منتخب إيطاليا يحتفل بعد تسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمي ليختنشتاين في مباراة الفريقين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: جينفر لورينزيني - رويترز

بارما (إيطاليا) (رويترز) - أصبح فابيو كوالياريلا أكبر لاعب يسجل لمنتخب إيطاليا بعدما ساعدت ثنائيته فريق المدرب روبرتو مانشيني المتجدد على سحق ليختنشتاين 6-صفر في مباراته الثانية بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الثلاثاء.

وهز كوالياريلا (36 عاما) الشباك من ركلتي جزاء في الشوط الأول كما سجل مويزي كين البالغ من العمر 19 عاما هدفه الثاني في ثلاث مباريات دولية. وهز أيضا ستيفانو سينسي وماركو فيراتي وليوناردو بافوليتي الشباك.

ولعبت ليختنشتاين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول عندما طُرد دانييل كوفمان بسبب لمسة يد على خط المرمى.

وسيطرت إيطاليا، التي تملك ست نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة بعد فوزها 2-صفر على فنلندا يوم السبت، على وسط الملعب عن طريق فيراتي بينما ضرب كوالياريلا مثلا بأدائه القوي.

وافتتح المنتخب الإيطالي، الذي يمر بمرحلة إعادة بناء تحت قيادة مانشيني عقب غيابه عن كأس العالم 2018، التسجيل بعد 17 دقيقة بضربة رأس من سينسي (23 عاما) إثر تمريرة عرضية من ليوناردو سبيناتسولا من الجهة اليسرى.

وضاعف فيراتي النتيجة بتسديدة جيدة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 32.

وأحرز كوالياريلا هدفه الأول من علامة الجزاء عقب لمسة يد نيكولاس هاسلر، وجاء هدفه الثاني بعدما استخدم كوفمان ذراعه ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وكان كريستيان بانوتشي أكبر لاعب سابقا يسجل لإيطاليا عندما هز الشباك وعمره 35 عاما و62 يوما.

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وسجل كين، الذي قدم أداء محبطا في الشوط الأول، برأسه في الدقيقة 70 وأضاف البديل بافوليتي الهدف السادس في مباراته الدولية الأولى.

ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على اليونان في مباراته القادمة في الثامن من يونيو حزيران.