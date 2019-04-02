بطولة إنكلترا: أرسنال الى المركز الثالث

مهاجم ارسنال الفرنسي الكسندر لاكازيت محتفلا بتسجيله الهدف الثاني في مرمى نيوكاسل في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 1 نيسان/ابريل 2019

صعد أرسنال الى المركز الثالث معززا حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الإثنين على ضيفه نيوكاسل 2-صفر في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

والفوز هو العاشر تواليا لأرسنال على ملعبه في الدوري المحلي، مكررا ما بين كانون الاول/ديسمبر 1997 وايار/مايو 1998، فرفع رصيده الى 63 نقطة متقدما بفارق نقطتين على جاره في شمال لندن توتنهام الذي خسر امام ليفربول المتصدر 1-2 الاحد، وعلى مانشستر يونايتد الخامس.

وغاب أرسنال عن دوري الابطال في الموسمين الماضيين، ويشارك هذا الموسم في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث تنتظره مواجهة صعبة ضد نابولي الايطالي ذهابا وايابا خلال الشهر الحالي.

وظن لاعبو أرسنال أنهم تقدموا بواسطة لاعب الوسط الويلزي أرون رامسي الذي سيرحل في نهاية الموسم الى يوفنتوس الايطالي، لكن الحكم أنطوني تايلور لم يحتسبه لارتكاب المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس خطأ داخل المنطقة (13).

لكن رامسي نفسه سجل هدف الافتتاح بعد أن تبادل الكرة مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت قبل ان يسددها بيسراه زاحفة ارتطمت بأسفل القائم وتهادت داخل الشباك (30).

وسنحت فرصة ذهبية لأرسنال ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت فنها الكرة داخل المنطقة الى لاكازيت فاستدار حول نفسه وسددها قوية أبعدها مدافع نيوكاسل مات ريتشي برأسه من على خط المرمى.

وحسم لاكازيت النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما تبادل الكرة مع المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني، وسددها الفرنسي ساقطة من فوق حارس مرمى نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا (83).

والهدف هو الثالث عشر للاكازيت في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم.