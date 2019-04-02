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المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

بطولة فرنسا: سانت اتيان يهزم نيم وينتزع المركز الرابع من مرسيليا

آخر تحديث: منذ 43 من الدقائق
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بطولة فرنسا: سانت اتيان يهزم نيم وينتزع المركز الرابع من مرسيليا
المهاجم السلوفيني روبير بيريتش (وسط، رقم 27) يسجل هدف الفوز لسانت اتيان على ضيفه نيم (2-1) في الدوري الفرنسي، الثلاثاء 1 نيسان/ابريل 2019

فاز سانت اتيان على ضيفه نيم 2-1 الإثنين في المرحلة الـ 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تختتم الأربعاء بلقاءي مونبلييه مع غانغان، وستراسبورغ مع رينس.

 

ورفع سانت اتيان رصيده الى 49 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على مرسيليا مستفيدا من تعادل الأخير السبت مع ضيفه أنجيه 2-2 بعد أن تقدم في أول ربع ساعة بثنائية الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي.

 

وحقق سانت اتيان فوزه الثاني تواليا بعد الأول على كاين (5-صفر) في أعقاب خسارتين متتاليتين أمام مرسيليا (صفر-3) وليل (صفر-1)، وتمسك بحلم العودة للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

 

في المقابل، لم يحقق نيم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة وتحديدا منذ أن هزم ديجون 2-صفر في 15 شباط/فبراير، فوقف رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

على ملعب جوفري غيشار، فاجأ نيم مضيفه بهدف مبكر من كرة عرضية رفعها الدولي الغابوني دينيس بوانغا وتابعها أنطونين بوبيشون برأسه في سقف الزاوية اليمنى (2).

 

وعادل صاحب الأرض عبر ريمي كابيلا بعدما تلقى كرة داخل المنطقة سددها قوية بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (24).

 

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، اقتنص سانت اتيان النقاط الثلاث بهدف ثان سجله السلوفيتي روبرت بيريتش بعد أن تابع بنجاح كرة عرضية من الإيطالي-الأرجنتيني فالنتين فادا (79).

المصدر: AFP

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