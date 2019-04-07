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بلنسية الثائر يلحق الهزيمة التاسعة بريال مدريد في الدوري
بلنسية (رويترز) - استمرت المسيرة المروعة لريال مدريد بعد تعرضه للهزيمة التاسعة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم والأولى منذ عودة المدرب زين الدين زيدان بعد خسارته المستحقة 2-1 أمام مستضيفه بلنسية الثائر يوم الأربعاء.
ومدد بلنسية سجله الخالي من الهزيمة إلى 17 مباراة بجميع المسابقات وهي أفضل سلسلة نتائج في تاريخه الممتد إلى 100 عام.
وأبلغ كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الصحفيين ”نعلم أن هذا عام صعب ونجتهد من أجل التأكد من عودتنا بشكل أقوى في الموسم المقبل وأنا واثق من ذلك.
”سيطرنا على الشوط الأول لكن المنافس هز الشباك وأصبح أكثر ثقة. اجتهدنا في الشوط الثاني وحاولنا العودة في المباراة لكن الأهداف هي المهمة. هذه هزيمة صعبة بالنسبة لنا. نعلم أننا لا نقوم بعمل جيد لكن علينا الاستمرار“.
وكانت أول مباراة لزيدان خارج أرضه منذ عودته عقب إقالة سانتياجو سولاري الشهر الماضي وفاز في أول مباراتين على سيلتا فيجو وويسكا.
وكما وعد قبل المباراة أدخل المدرب الفرنسي العديد من التغييرات على التشكيلة التي فازت على ويسكا وأعاد سبعة لاعبين من بينهم توني كروس ولوكا مودريتش ونافاس مع جلوس إيسكو وجاريث بيل على مقاعد البدلاء.
وسيطر ريال في البداية لكنه لم يصنع فرصا وبمجرد تقدم بلنسية عبر جيديس بدا أنه لن يفرط في تفوقه.
وأهدر فريق المدرب مارسيلينو فرصة هائلة لحسم المباراة عندما مرر كيفن جاميرو كرة بكعب القدم إلى كارلوس سولير بينما كان من الأفضل أن يسدد في المرمى.
لكن الأرجنتيني جاراي عوض إهدار زميله بحسم المباراة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من القائد داني باريخو.
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