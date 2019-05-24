المزيد

إنفوجراف العلوم والبيئة رياضة الاقتصاد والمال الدفاع والأمن مذاهب واديان مقابلات بيانات وإشعارات متري للمحاماة

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | رونالدو والاغتصاب.. "تطور رسمي" يعجل باستدعائه
المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

رونالدو والاغتصاب.. "تطور رسمي" يعجل باستدعائه

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 133
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
رونالدو والاغتصاب.. &quot;تطور رسمي&quot; يعجل باستدعائه

يبدو أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تعرض لضربة كبيرة في قضية الاغتصاب التي تلاحقه من قبل الأميركية كاثرين مايورغا، وذلك بعد تطور جديد طرأ على القضية.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محامي كاثرين مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.

 

ومن المتوقع أن يتم إرسال أمر باستدعائه في غضون الأسبوعين المقبلين، كما يشير التقرير، بمجرد اكتمال ترجمته إلى عنوان "الدون" لاستدعائه.

 

وكان محامو رونالدو قد رفضوا في وقت سابق الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء، لكن هذا الأمر تغير الآن مع هذا التطور الكبير في القضية.

 

وفي وقت سابق، كانت السجلات تختفي عندما يبحث عن أي شيء يخص رونالدو. بعد أن تم حجب سجلات ممتلكات النجم البرتغالي بواسطة السلطات في إيطاليا.

 

وسمح قاض أميركي بمهلة لمدة 180 يوما لفريق محامي مايورغا من أجل العثور على عنوان رونالدو بعد أن فشلوا في البداية في العثور على منزل النجم البرتغالي، وذلك لاستدعائه.

 

ودفعت مزاعم الاغتصاب، التي تلاحق نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تفوق النفي الكلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي عيّن ديفيد تشيسنوف، الذي يعرف باسم محامي المشاهير، لتولي الدفاع عنه أمام هذه المزاعم المتزايدة.

 

وكانت عارضة الأزياء السابقة، كاثرين مايورغا، اتهمت الدون باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني "الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة" التي تلت الجريمة المزعومة.

 

ورفعت مايورغا دعوى على رونالدو أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، وقال محاميها إنها ستسعى إلى إسقاط اتفاق تسوية تزعم التوصل إليه مع "الدون" دفع الأخير بموجبه 375 ألف دولار لها.

 

من جانبه، رد رونالدو قائلا إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب على حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)