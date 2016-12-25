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حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016

آخر تحديث: منذ 11 ساعة 35 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 228
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حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016

مناسبات وأعياد

25 ديسمبر من كل عام يحتفل المسيحيون بميلاد يسوع المسيح.

 

مواليد

1642- مولد إسحاق نيوتن مكتشف جاذبية الأرض، "توفي عام 1727".

 

1876- محمد علي جناح، رئيس باكستان.

 

1918- محمد أنور السادات، رئيس مصر الأسبق.

 

1944- جارزينيو، لاعب كرة قدم برازيلي.

 

1948- مولد عالية طوقان الزوجة السابقة للملك حسين عاهل الأردن، "توفيت في 9 فبراير 1977 في حادث سقوط طائرتها المروحية أثناء عاصفة جوية".

 

1970- إيمانويل أمونيك، لاعب كرة قدم نيجيري سابق.

 

وفيات

1977- تشارلي تشابلن، ممثل.

 

1989- نيكولاي تشاوتشيسكو، رئيس رومانيا الأسبق. (أعدم)

 

1984- مقتل وجرح 56 شخصًا في انفجار قنبلة في إيران.

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