حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016

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مناسبات وأعياد

25 ديسمبر من كل عام يحتفل المسيحيون بميلاد يسوع المسيح.

مواليد

1642- مولد إسحاق نيوتن مكتشف جاذبية الأرض، "توفي عام 1727".

1876- محمد علي جناح، رئيس باكستان.

1918- محمد أنور السادات، رئيس مصر الأسبق.

1944- جارزينيو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1948- مولد عالية طوقان الزوجة السابقة للملك حسين عاهل الأردن، "توفيت في 9 فبراير 1977 في حادث سقوط طائرتها المروحية أثناء عاصفة جوية".

1970- إيمانويل أمونيك، لاعب كرة قدم نيجيري سابق.

وفيات

1977- تشارلي تشابلن، ممثل.

1989- نيكولاي تشاوتشيسكو، رئيس رومانيا الأسبق. (أعدم)

1984- مقتل وجرح 56 شخصًا في انفجار قنبلة في إيران.