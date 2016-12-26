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المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 33 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 184
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حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016

احداث

1945- تأسيس منظمة "كير" الاميركية لارسال مواد غذائية وملابس وادوية الى الدول الاوروبية المحتاجة.

 

1957- الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يقترح على فرنسا تحالفا مقابل سحب قواتها من قاعدة بنزرت.

 

1957- افتتاح مؤتمر التضامن الافرو آسيوي في القاهرة بمشاركة الاتحاد السوفياتي.

 

1978- السلطات الهندية تفرج عن انديرا غاندي التي اعتقلت في 19 كانون الاول/ديسمبر بسبب رفضها الادلاء بشهادة حول نشاطاتها في الماضي.

 

1991- فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في الجزائر.

 

1994- البرلمان الاسرائيلي يقرر منع السلطة الفلسطينية من ممارسة اي نشاط داخل اسرائيل.

 

2004- مد بحري هائل اثر زلزال عنيف قبالة سواحل سومطرة يودي بحياة اكثر من 220 الف شخص في جنوب آسيا.

 

مناسبات وأعياد

يوم الصناديق في المملكة المتحدة ودول الكومنولث، وهو يوم تقوم فيه معظم المحلات التجارية ببيع المخزون الفائض عن عيد الميلاد في انخفاض كبير في الأسعار .

 

مواليد

1893 - ولادة ماوتسي تونغ -مؤسس جمهورية الصين الشعبية- عام 1949 (توفي عام 1976).

 

1976 - براد سوايل, ممثل كندي.

 

وفيات

1771 - وفاة الفيلسوف الفرنسي كلود هلفيسيوس صاحب مذهب المتعة (ولد عام 1695).

 

1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الأسبق.

 

2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الأسبق.

 

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