- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر
- مصادر نيابية: قانون الانتخابات هو اختبار النوايا
- كاتب أسترالي: هل تنهار أمريكا؟
- المفتي الجعفري بعد لقاء مفتي الجمهورية: خارطة طريق لمواجهة المسّ الإعلامي بالإسلام
- سخر منه وزيرا الخارجية والتعليم.. بنطال رئيسة وزراء بريطانيا باهظ الثمن صناعة تركية.. هذا هو سعره
- حفروا بئراً من أجل الماء فاكتشفوا ناراً لا تنطفئ.. قصة عائلة تركية تتدفأ مجاناً طوال الشتاء
- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- خطيب أصفهان: روسيا لا تقاتل للإسلام.. ولهذا نقاتل بسوريا
- لماذا هدد احد خطباء “الدولة الاسلامية” فجأة دول الخليج.. وتوعد اردوغان بحمام دماء؟ وما هي فرص نجاحه في اقامة عشر ولايات خليجية؟ واين.. وكيف؟ ولماذا لا نستبعد ان يكون العام الجديد عامها وليس عام ترامب فقط؟
- تركيا تحشد على حدود سوريا مع اقتراب الأكراد من سد الفرات
- وزيرة فرنسية سابقة: على إيران وروسيا ضبط سلوكهما في المنطقة
- صحافي افتراضي
- المعارضة السورية المسلحة
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- الشارع اللبناني يحاول إقناع نفسه بنجاح الحكومة... لكن التجارب غير مشجعة
- «دربي القاهرة».. اعتذار واحتجاج يسبقان الحدث
- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
أحداث
1927- طرد الاديب الروسي ليو تولستوي من الحزب الشيوعي.
1934- فارس تغير اسمها الى ايران.
1945- موجة من العمليات الارهابية تشنها منظمات يهودية تستهدف المنشآت العسكرية البريطانية في فلسطين.
1978- دستور جديد في اسبانيا يحولها الى النظام الديموقراطي بعد حكم ديكتاتوري استمر اربعين عاما.
1979- القوات السوفياتية تدخل افغانستان بطلب من الحكومة المركزية في كابول.
1991- روسيا تشغل للمرة الاولى مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الامن الدولي.
2005- انسحاب الجنود الاوكرانيين والبلغار من العراق.
2007- اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في عملية انتحارية عند مغادرتها مهرجانا انتخابيا في روالبندي ضاحية اسلام اباد.
2008- اسرائيل تبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة.
مناسبات وأعياد
1949- استقلال اندونيسيا.
مواليد
1571 - يوهانز كبلر، فلكي ألماني.
1654 - جاكوب برنولي، فيزيائي سويسري.
1822 - لويس باستير، عالم فرنسي.
1930 - نوال السعداوي، أديبة مصرية.
وفيات
1978 - هواري بومدين، رئيس الجزائر.
2006 - علال الغازي، أديب مغربي.
2006- وفاة الرئيس الاميركي الاسبق جيرالد فورد عن 93 عاما.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 21, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 18, 2016
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)