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حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016

آخر تحديث: منذ 35 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016

أحداث

1927- طرد الاديب الروسي ليو تولستوي من الحزب الشيوعي.

 

1934- فارس تغير اسمها الى ايران.

 

1945- موجة من العمليات الارهابية تشنها منظمات يهودية تستهدف المنشآت العسكرية البريطانية في فلسطين.

 

1978- دستور جديد في اسبانيا يحولها الى النظام الديموقراطي بعد حكم ديكتاتوري استمر اربعين عاما.

 

1979- القوات السوفياتية تدخل افغانستان بطلب من الحكومة المركزية في كابول.

 

1991- روسيا تشغل للمرة الاولى مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الامن الدولي.

 

2005- انسحاب الجنود الاوكرانيين والبلغار من العراق.

 

2007- اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في عملية انتحارية عند مغادرتها مهرجانا انتخابيا في روالبندي ضاحية اسلام اباد.

 

2008- اسرائيل تبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة.

 

مناسبات وأعياد

1949- استقلال اندونيسيا.

 

مواليد

1571 - يوهانز كبلر، فلكي ألماني.

 

1654 - جاكوب برنولي، فيزيائي سويسري.

 

1822 - لويس باستير، عالم فرنسي.

 

1930 - نوال السعداوي، أديبة مصرية.

 

وفيات

1978 - هواري بومدين، رئيس الجزائر.

 

2006 - علال الغازي، أديب مغربي.

 

2006- وفاة الرئيس الاميركي الاسبق جيرالد فورد عن 93 عاما.

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