إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 62
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016

أحداث

1908- 75 الف قتيل في زلزال ضرب ميسينا في جزيرة صقلية.

 

1915- الحرب العالمية الاولى: قوات التحالف تبدأ الانسحاب من غاليبولي حيث خضعت لحصار تركي انهى حملة الدردنيل وغاليبولي التي بدأت في شباط/فبراير بفشل ذريع.

 

1948- اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي باشا.

 

1973- الاديب الروسي المنشق الكسندر سولجنيتسين ينشر كتابه "ارخبيل الغولاغ" الذي يفضح اوضاع السجون في الاتحاد السوفياتي.

 

2005- مشروع غاليليو الذي يفترض ان يؤمن لاوروبا استقلالها في مجال الملاحة عن طريق الاقمار الاصطناعية يصبح واقعا مع وضع اول قمر اصطناعي في المدار مهمته اختبار تقنيات هذا النظام.

 

مواليد

1969- لينوس تورفالدس، مؤلف نواة لينكس.

 

وفيات

1989- مقتل وجرح 150 شخصًا في زلزال ضرب أستراليا.

 

1990- وفاة وإصابة 103 أشخاص في حريق شب في مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

 

1999- وفاة مصمم الازياء الفرنسي لوي فيرو.

 

2007- الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)