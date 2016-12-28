حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016

أحداث

1908- 75 الف قتيل في زلزال ضرب ميسينا في جزيرة صقلية.

1915- الحرب العالمية الاولى: قوات التحالف تبدأ الانسحاب من غاليبولي حيث خضعت لحصار تركي انهى حملة الدردنيل وغاليبولي التي بدأت في شباط/فبراير بفشل ذريع.

1948- اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي باشا.

1973- الاديب الروسي المنشق الكسندر سولجنيتسين ينشر كتابه "ارخبيل الغولاغ" الذي يفضح اوضاع السجون في الاتحاد السوفياتي.

2005- مشروع غاليليو الذي يفترض ان يؤمن لاوروبا استقلالها في مجال الملاحة عن طريق الاقمار الاصطناعية يصبح واقعا مع وضع اول قمر اصطناعي في المدار مهمته اختبار تقنيات هذا النظام.

مواليد

1969- لينوس تورفالدس، مؤلف نواة لينكس.

وفيات

1989- مقتل وجرح 150 شخصًا في زلزال ضرب أستراليا.

1990- وفاة وإصابة 103 أشخاص في حريق شب في مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

1999- وفاة مصمم الازياء الفرنسي لوي فيرو.

2007- الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.