- الفنان التركي مراد يلدريم يحتفل بزفافه على ''ملكة جمال المغرب''
- حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016
- تعديلات البيان الوزاري سقطت سهواً واحتمال التصويت على الثقة اليوم
- أردوغان: لدينا تسجيلات تثبت تورُّط أميركا في دعم "داعش"
- شــذرات فـلسفيـة- 1
- أستراليا: الشرطة تحقق في حريق مثير للشبهات في مبنى يملكه والي وهبة وبول عبيد
- أستراليا: لماذا يقف قدامى المهاجرين في صف بولين هانسون؟
- موسكو تهاجم واشنطن بسبب قرار تسليح المعارضة السورية
- رغد صدام حسين تبرر لـCNN قسوة نظام والدها: العراق بلد يصعب حكمه
- رغد صدام حسين لـCNN: وجدت نفسي عالقة بين والدي وزوجي
- لهذه الأسباب.. ميقاتي لن يحضر جلسة الثقة
- توقعات الأبراج ليوم December 27, 2016
- حكومة لبنان أمام البرلمان اليوم طلباً لثقته: قانون الانتخابات والاقتصاد حاضران بقوة
- أي فلسطين؟ أي إسرائيل؟ أي أميركا؟
- إشكالية الصراع السني / العلوي
- السد الإثيوبي بين مصر والسعودية
- 2016.. 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر
- مصادر نيابية: قانون الانتخابات هو اختبار النوايا
- كاتب أسترالي: هل تنهار أمريكا؟
- المفتي الجعفري بعد لقاء مفتي الجمهورية: خارطة طريق لمواجهة المسّ الإعلامي بالإسلام
- سخر منه وزيرا الخارجية والتعليم.. بنطال رئيسة وزراء بريطانيا باهظ الثمن صناعة تركية.. هذا هو سعره
- حفروا بئراً من أجل الماء فاكتشفوا ناراً لا تنطفئ.. قصة عائلة تركية تتدفأ مجاناً طوال الشتاء
- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016
أحداث
1908- 75 الف قتيل في زلزال ضرب ميسينا في جزيرة صقلية.
1915- الحرب العالمية الاولى: قوات التحالف تبدأ الانسحاب من غاليبولي حيث خضعت لحصار تركي انهى حملة الدردنيل وغاليبولي التي بدأت في شباط/فبراير بفشل ذريع.
1948- اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي باشا.
1973- الاديب الروسي المنشق الكسندر سولجنيتسين ينشر كتابه "ارخبيل الغولاغ" الذي يفضح اوضاع السجون في الاتحاد السوفياتي.
2005- مشروع غاليليو الذي يفترض ان يؤمن لاوروبا استقلالها في مجال الملاحة عن طريق الاقمار الاصطناعية يصبح واقعا مع وضع اول قمر اصطناعي في المدار مهمته اختبار تقنيات هذا النظام.
مواليد
1969- لينوس تورفالدس، مؤلف نواة لينكس.
وفيات
1989- مقتل وجرح 150 شخصًا في زلزال ضرب أستراليا.
1990- وفاة وإصابة 103 أشخاص في حريق شب في مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.
1999- وفاة مصمم الازياء الفرنسي لوي فيرو.
2007- الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم December 28, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 21, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2016
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)