حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016

أحداث

1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1909- فشل مؤتمر دولي في بروكسل حول تنظيم دخول الاسلحة إلى أفريقيا.

1916- اغتيال الكاهن الروسي راسبوتين الذي حاز على ثقة زوجة القيصر وأصبح يؤثر عن طريقها على سياسة نيكولاس الثاني.

1920- تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي.

1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية.

1924- عالم الفلك ادوين هابل يعلن وجود مجرات أخرى في الكون.

1947- اعلان الجمهورية في رومانيا بعد تخلي الملك ميشال عن العرش.

1949- سلطات الاحتلال الفرنسية تنقل سلطات السياسة الداخلية الى الحكومة الفيتنامية.

1953- بدء بيع أجهزة التلفزيون الملونة في الولايات المتحدة بسعر 1175 دولاراً للواحد.

1961 - إجراء إنتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.

1965- الكولونيل جان بيديل بوكاسو يطيح ديفيد داكو ويستولي على السلطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

1965 - إنتخاب فيرديناند ماركوس رئيساً على الفلبين.

1986- الرئيس الاميركي رونالد ريغان يفرض رسوماً نسبتها مئتين بالمئة على منتجات السوق

الاوروبية المشتركة احتجاجاً على انضمام إسبانيا والبرتغال.

1991- فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في الدورة الاولى من أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر.

1993- توقيع "اتفاق اساسي" بين الفاتيكان واسرائيل يشكل أول وثيقة قانونية بين الجانبين.

1997 - أحداث عنف في الجزائر، سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى.

2006 - تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

مواليد

1954- بيرتي فوغتس، لاعب كرة قدم ألماني سابق، ومدرب كرة قدم حالي.

تايغر وودز، بطل غولف أميركي.

وفيات

1916- مقتل غريغوري ليفيموفيتش راسبوتين الراهب الدجال الذي سيطر على بلاط القيصر في روسيا بواسطة الأمير يوسوبوف.

1944- وفاة الكاتب الفرنسي رومان رولان (ولد في 1866).