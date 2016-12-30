حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016

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أحداث
1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1909- فشل مؤتمر دولي في بروكسل حول تنظيم دخول الاسلحة إلى أفريقيا.
1916- اغتيال الكاهن الروسي راسبوتين الذي حاز على ثقة زوجة القيصر وأصبح يؤثر عن طريقها على سياسة نيكولاس الثاني.
1920- تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي.
1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية.
1924- عالم الفلك ادوين هابل يعلن وجود مجرات أخرى في الكون.
1947- اعلان الجمهورية في رومانيا بعد تخلي الملك ميشال عن العرش.
1949- سلطات الاحتلال الفرنسية تنقل سلطات السياسة الداخلية الى الحكومة الفيتنامية.
1953- بدء بيع أجهزة التلفزيون الملونة في الولايات المتحدة بسعر 1175 دولاراً للواحد.
1961 - إجراء إنتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.
1965- الكولونيل جان بيديل بوكاسو يطيح ديفيد داكو ويستولي على السلطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
1965 - إنتخاب فيرديناند ماركوس رئيساً على الفلبين.
1986- الرئيس الاميركي رونالد ريغان يفرض رسوماً نسبتها مئتين بالمئة على منتجات السوق
الاوروبية المشتركة احتجاجاً على انضمام إسبانيا والبرتغال.
1991- فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في الدورة الاولى من أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر.
1993- توقيع "اتفاق اساسي" بين الفاتيكان واسرائيل يشكل أول وثيقة قانونية بين الجانبين.
1997 - أحداث عنف في الجزائر، سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى.
2006 - تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
مواليد
1954- بيرتي فوغتس، لاعب كرة قدم ألماني سابق، ومدرب كرة قدم حالي.
تايغر وودز، بطل غولف أميركي.
وفيات
1916- مقتل غريغوري ليفيموفيتش راسبوتين الراهب الدجال الذي سيطر على بلاط القيصر في روسيا بواسطة الأمير يوسوبوف.
1944- وفاة الكاتب الفرنسي رومان رولان (ولد في 1866).
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