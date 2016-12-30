إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016

آخر تحديث: منذ 8 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016

أحداث

1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

 

1909- فشل مؤتمر دولي في بروكسل حول تنظيم دخول الاسلحة إلى أفريقيا.

 

1916- اغتيال الكاهن الروسي راسبوتين الذي حاز على ثقة زوجة القيصر وأصبح يؤثر عن طريقها على سياسة نيكولاس الثاني.

 

1920- تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي.

 

1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية.

 

1924- عالم الفلك ادوين هابل يعلن وجود مجرات أخرى في الكون.

 

1947- اعلان الجمهورية في رومانيا بعد تخلي الملك ميشال عن العرش.

 

1949- سلطات الاحتلال الفرنسية تنقل سلطات السياسة الداخلية الى الحكومة الفيتنامية.

 

1953- بدء بيع أجهزة التلفزيون الملونة في الولايات المتحدة بسعر 1175 دولاراً للواحد.

 

1961 - إجراء إنتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.

 

1965- الكولونيل جان بيديل بوكاسو يطيح ديفيد داكو ويستولي على السلطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

1965 - إنتخاب فيرديناند ماركوس رئيساً على الفلبين.

 

1986- الرئيس الاميركي رونالد ريغان يفرض رسوماً نسبتها مئتين بالمئة على منتجات السوق

 

الاوروبية المشتركة احتجاجاً على انضمام إسبانيا والبرتغال.

 

1991- فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في الدورة الاولى من أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر.

 

1993- توقيع "اتفاق اساسي" بين الفاتيكان واسرائيل يشكل أول وثيقة قانونية بين الجانبين.

 

1997 - أحداث عنف في الجزائر، سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى.

 

2006 - تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

 

2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

 

مواليد

1954- بيرتي فوغتس، لاعب كرة قدم ألماني سابق، ومدرب كرة قدم حالي.

 

تايغر وودز، بطل غولف أميركي.

 

وفيات

1916- مقتل غريغوري ليفيموفيتش راسبوتين الراهب الدجال الذي سيطر على بلاط القيصر في روسيا بواسطة الأمير يوسوبوف.

 

1944- وفاة الكاتب الفرنسي رومان رولان (ولد في 1866).

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)