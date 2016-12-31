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حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2016

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 87
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حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2016

أحداث

1600 - تأسيس الشركة البريطانية للهند الشرقية وذلك في عهد الملكة إليزابيت الأولى، وقد احتكرت هذه الشركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأمريكا، وقد واصلت نشاطها حتى حلت سنة 1874.

 

1857 - الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا تختار مدينة أوتاوا في أونتاريو عاصمة لكندا.

 

1909 - افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك والذي يصل بين باولي وكانال ستريت في شينتاون وفلا تبوش أفينيو في بروكلين.

 

1946- الرئيس الاميركي هاري ترومان يعلن رسميا انتهاء الحرب العالمية الثانية.

 

1946 - جلاء آخر جندي فرنسي عن لبنان.

 

1948- الحرب العربية الاسرائيلية الاولى: الاسرائيليون يسيطرون على النقب.

 

1955 - شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أمريكية تحقق أرباحاً تفوق المليار دولار.

 

1956 - وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالس يعرض للأمين العام للأمم المتحدة داغ هامرشولد خطة أميركية جديدة للشرق الأوسط تتضمن مساعدة اقتصادية أميركية كبيرة والتزامًا بمقاومة أي اعتداء سوفيتي في المنطقة. عرضت هذه الخطة على الكونغرس باسم "مبدأ إيزانهاور".

 

1961- انتهاء خطة مارشال لاعادة اعمار اوروبا بعد الحرب.

 

1977- الشيخ جابر الاحمد الصباح يصبح اميرا للكويت.

 

1979- الرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور يسلم رئاسة الجمهورية الى عبدو ضيوف.

 

1980- ليوبولد سيدار سنغور يستقيل من رئاسة السنغال لمصلحة عبدو ضيوف.

 

1981- الكابتن جيري رولينغز يتولى السلطة في غانا بعد انقلاب علق على اثره الدستور ومنع الاحزاب السياسية.

 

1984- الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).

 

1991- توقيع اتفاق سلام ينهي حربا اهلية استمرت 21 عاما في السلفادور.

 

1961 - "انقلاب القوميين" في لبنان: الحزب السوري القومي الاجتماعي يحاول الاستيلاء على السلطة في لبنان في انقلاب عسكري تنجح السلطات اللبنانية في قمعه.

 

1977 - الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفاً للشيخ صباح السالم الصباح.

 

1984 - الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم - اليونيسكو.

 

1999 - بوريس يلتسين يستقيل من رئاسة الجمهورية الروسية.

 

2006 - بريطانيا تسدد آخر قسط من ديونها منذ الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية.

 

مواليد

1830 - الخديوي إسماعيل، حاكم مصر

 

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