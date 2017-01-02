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حدث في مثل هذا اليوم January 2, 2017
أحداث
1492 - نهاية الحكم العربي لإسبانيا بسقوط غرناطة واستسلام ملكها أبو عبد الله محمد الثاني عشر.
1757 - البريطانيون يستولون على مدينة كالكوتا الهندية.
1788 - جورجيا تصبح الولاية الرابعة التي تقر وتوافق على الانضمام إلى الكونفدرالية الأمريكية.
1793- بروسيا و روسيا تقتسمان بولندا.
1871 - أماديوس الأول يصبح ملكاً لإسبانيا.
1900 - جون هاي يعلن عن سياسة الباب المفتوح لتشجيع التجارة مع الصين.
1993 - الفلسطينيون يرفضون اقتراحًا بوقف الانتفاضة مقابل عودة 413 مبعدًا من مرج الزهور.
1905 - توقيع اتفاقية بورتسموث بين اليابان وروسيا لإنهاء الحرب بينهما بوساطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفيلت. ونال الرئيس الأمريكي جائزة نوبل للسلام لجهوده المبذولة.
1929 - كندا والولايات المتحدة الأمريكية تتفقان على حماية شلالات نياغارا.
1937 - وقعت إنجلترا وإيطاليا على اتفاق البحر المتوسط وصيانة استقلال إسبانيا.
1942 - سقوط مانيلا بيد القوات اليابانبة في الحرب العالمية الثانية.
1943 - بدأت القوات الألمانية انسحابها من القوقاز بعدما حاصرتهم الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
1946 - زغو الأول ملك ألبانيا يتنازل عن العرش مع احتفاظه بحقه فيه، ويبقى في الإسكندرية وذلك لعدم قدرته على العودة لبلاده التي سيطر عليها الشيوعيون.
1981 - القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
1984 - أعلن الجنرال محمد بخاري نفسه رئيسا لنيجيريا.
2002 - لوفي مواناوازا يصبح الرئيس الثالث لجمهورية زامبيا.
2006 - عناصر من أمناء جبل الهيكل يؤدون طقوساً دينية تدعو لهدم المسجد الأقصى وعدم تقسيم القدس، ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد الأقصى.
2007- بان كي مون يستلم مهامه كأمين عام للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان.
مناسبات وأعياد
1975 - اعلان الجمهورية في لاوس.
1990 - إعلان بيروت الكبرى بعد انسحاب كل الميليشيات منها.
مواليد
2 يناير 1642 محمد الرابع، سلطان عثماني.
2 يناير1727 جيمس وولف، جنرال بريطاني.
2 يناير 1895 هاميلتون جيب، مستشرق إنجليزي
2 يناير1969 دومينيغوس، لاعب كرة قدم برتغالي سابق.
2 يناير 1984 سلطان الطوقي، لاعب كرة قدم عماني
وفيات
1919 - وفاة الرسام الانطباعي الفرنسي اوغست رينوار (ولد في 1481).
1955 - وفاة خوسي أنطونيو ريمون، رئيس بنما السابق.
1984 - مقتل 10 عسكريين لدى تحطم طائرة حربية في الأردن.
1988 - مقتل 16 شخصًا إثر تحطم طائرة ركاب تركية في منطقة أزمير.
1991 - مصرع 4 أشخاص برصاص الشرطة لدى تفريق مشاجرة بين المسلمين والهندوس في الهند.
1995 - وفاة سياد بري، رئيس الصومال.
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