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حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 74
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حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017

احداث

1673- بدء اول خدمة للبريد على الاراضي الاميركية بين نيويورك وبوسطن.

 

1863- الرئيس الاميركي ابراهام لينكولن يصدر اعلان تحرير العبيد.

 

1900- فرض التعليم الالزامي في هولندا.

 

1913- انعقاد مؤتمر الصلح بين تركيا ودول البلقان الذي انتهى بتخلي تركيا عن معظم الاراضي التي تحتلها في اوروبا.

 

1917- الحرب العالمية الاولى: القوات البريطانية تدخل الى فلسطين عبر رفح.

 

1942- 26 دولة تطلق على نفسها اسم الامم المتحدة تصدر اعلانا يقضي بانشاء هيئة دولية لحفظ السلام.

 

1943- عرض فيلم والت ديزني "وجه القائد" او "دونالد في نوتزيلاند" المناهض للنازيين: احد افضل 50 فيلم كرتون في تاريخ السينما.

 

1959- انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو على نظام الديكتاتور الكوبي فولغنسيو باتيستا.

 

1973- تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

 

1978- تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية بعيد اقلاعها من بومباي: 213 قتيلا.

 

1992- المصري بطرس غالي يصبح امينا عاما للامم المتحدة: اول عربي يشغل هذا المنصب.

 

1995- اصدار اول طابع فلسطيني بعد بدء الحكم الذاتي الفلسطيني.

 

1995- ولادة منظمة التجارة العالمية وريثة اتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية (غات).

 

1997- جرح ستة فلسطينيين في الخليل برصاص جندي اسرائيلي اراد منع توقيع اتفاق اسرائيلي فلسطيني حول المدينة.

 

2004- البرلمان الباكستاني يمنح الثقة للجنرال برويز مشرف ليبقى رئيسا حتى 2007.

 

2006- المجموعة الروسية العملاقة "غازبروم" تقطع امدادات الغاز عن اوكرانيا بسبب خلاف على الاسعار لم يحل الا في تشرين الاول/اكتوبر.

 

2007- الكوري الجنوبي بان كي مون يتولى مهامه كامين عام للامم المتحدة.

 

2007- انضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الاوروبي الذي اصبح بذلك يضم 27 دولة.

 

2008- اضطرابات في كينيا بعد انتخابات رئاسية فاز فيها مجددا الرئيس مواي كيباكي على المعارض رايلا اودينغا.

 

2008- انتحاري يفجر نفسه وسط مجلس عزاء في العراق: 30 قتيلا.

 

2008- منطقة اليورو تضم 15 بلدا باعتماد مالطا وقبرص العملة الاوروبية الواحدة بدلا من عملتيهما الوطنيتين.

 

مناسبات وأعياد

1956 - استقلال السودان وإعلان الجمهورية.

 

1960 - استقلال الكاميرون.

 

1962- استقلال ساموا الغربية عن نيوزيلاندا.

 

1984 - استقلال سلطنة بروناي عن بريطانيا.

 

1993 - انفصال التشيك وسلوفاكيا عن جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتان مستقلتان.

 

مواليد

1638 - غو ساي، إمبراطور ياباني.

 

1931 - شون دو هوان، رئيس كوريا الجنوبية.

 

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