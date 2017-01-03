حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017

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احداث
1673- بدء اول خدمة للبريد على الاراضي الاميركية بين نيويورك وبوسطن.
1863- الرئيس الاميركي ابراهام لينكولن يصدر اعلان تحرير العبيد.
1900- فرض التعليم الالزامي في هولندا.
1913- انعقاد مؤتمر الصلح بين تركيا ودول البلقان الذي انتهى بتخلي تركيا عن معظم الاراضي التي تحتلها في اوروبا.
1917- الحرب العالمية الاولى: القوات البريطانية تدخل الى فلسطين عبر رفح.
1942- 26 دولة تطلق على نفسها اسم الامم المتحدة تصدر اعلانا يقضي بانشاء هيئة دولية لحفظ السلام.
1943- عرض فيلم والت ديزني "وجه القائد" او "دونالد في نوتزيلاند" المناهض للنازيين: احد افضل 50 فيلم كرتون في تاريخ السينما.
1959- انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو على نظام الديكتاتور الكوبي فولغنسيو باتيستا.
1973- تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
1978- تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية بعيد اقلاعها من بومباي: 213 قتيلا.
1992- المصري بطرس غالي يصبح امينا عاما للامم المتحدة: اول عربي يشغل هذا المنصب.
1995- اصدار اول طابع فلسطيني بعد بدء الحكم الذاتي الفلسطيني.
1995- ولادة منظمة التجارة العالمية وريثة اتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية (غات).
1997- جرح ستة فلسطينيين في الخليل برصاص جندي اسرائيلي اراد منع توقيع اتفاق اسرائيلي فلسطيني حول المدينة.
2004- البرلمان الباكستاني يمنح الثقة للجنرال برويز مشرف ليبقى رئيسا حتى 2007.
2006- المجموعة الروسية العملاقة "غازبروم" تقطع امدادات الغاز عن اوكرانيا بسبب خلاف على الاسعار لم يحل الا في تشرين الاول/اكتوبر.
2007- الكوري الجنوبي بان كي مون يتولى مهامه كامين عام للامم المتحدة.
2007- انضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الاوروبي الذي اصبح بذلك يضم 27 دولة.
2008- اضطرابات في كينيا بعد انتخابات رئاسية فاز فيها مجددا الرئيس مواي كيباكي على المعارض رايلا اودينغا.
2008- انتحاري يفجر نفسه وسط مجلس عزاء في العراق: 30 قتيلا.
2008- منطقة اليورو تضم 15 بلدا باعتماد مالطا وقبرص العملة الاوروبية الواحدة بدلا من عملتيهما الوطنيتين.
مناسبات وأعياد
1956 - استقلال السودان وإعلان الجمهورية.
1960 - استقلال الكاميرون.
1962- استقلال ساموا الغربية عن نيوزيلاندا.
1984 - استقلال سلطنة بروناي عن بريطانيا.
1993 - انفصال التشيك وسلوفاكيا عن جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتان مستقلتان.
مواليد
1638 - غو ساي، إمبراطور ياباني.
1931 - شون دو هوان، رئيس كوريا الجنوبية.
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