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- توقعات الأبراج ليوم January 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017
- هل الآستانة هدنة أم استسلام سوريا؟
- من طلب دخول "الحزب" سوريا يَطلُب خروجَه!
- تحديات لروسيا بعد دعم مجلس الأمن وقف النار خروق الهدنة تنسف فرصة مفاوضات آستانة ؟
- مراسيم النفط أوّل غيث التوافق الحكومي
- ملف النفط.. هل سيكون مناقصة شفافة ام محاصصة للسياسيين؟ لبنان ودع شهداء الإرهاب وأسئلة عن الأمن التركي وغيابه؟
- التقدير الاستراتيجي الاسرائيلي 2016 ـ 2017: قلق من تهديد حزب الله والحل في سوريا... وتلهف للمحور الخليجي
- الاخبار: تمديد "تقني" للنواب سنة إضافية؟
- الانوار: لبنان يودع شهداء المجزرة الوحشية في اسطنبول
- الجمهورية: الحكومة أمام امتحان النفط اليوم... ودورة تشريعية إستثنائية
- اللواء: رجال أعمال فـي السعودية جالوا على الرؤساء الثلاثة زيارة المملكة لتطوير العلاقات والمشاريع المشتركة
- الشرق: عون الى السعودية فقطر الاثنين والنفط في مجلس الوزراء اليوم
- اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الاربعاء الواقع في 4 كانون الثاني 2017
- من أَعلى الى أَسفل!
- النسبية والطائفية لا تلتقيان
- هل يُعيدُها الحريري: خذوا الأمن وهاتوا الإقتصاد؟
- ... وأخيراً إقالة عبد المنعم يوسف!
- الرقصة الأخيرة... لبنان يزفّ الياس وهيكل عريسين إلى السماء
- أبعد من الجدل حول الأكثري والنسبي
- بداية عهد عون - الحريري وعد بالمحاسبة
- كيلي بروك تتموضع عارية امام عدسة المصور الا من عقد من اللؤلؤ!
- معركة “تعطيش” دمشق هل تنسف اتفاق وقف اطلاق النار؟ وما هو بديل الفصائل التي جمدت مشاركتها في مؤتمر الاستانة؟ ولماذا بدأ القصف لأدلب قبل تدمر؟ أسئلة تحدد اجاباتها ملامح المشهد السوري في العام الجديد
- عون يشغل مقعد لبنان في القمة العربية المقبلة و6 وزراء في الوفد الرئاسي إلى الرياض الإثنين
حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017
احداث
1902- تأسيس معهد كارنيغي في الولايات المتحدة لتشجيع الدراسات والابحاث السياسية.
1939- الفاشي بارون هيرانوما يصبح رئيسا للحكومة في اليابان.
1944- الحرب العالمية الثانية: الولايات المتحدة تبدأ بانزال المؤن للقوات التي تتصدى لدول المحور في اوروبا الغربية.
1946- اضطرابات في باريس وروان بسبب نقص في الخبز.
1958- المركبة الفضائية سبوتنيك تتفكك عند دخولها الغلاف الجوي للارض.
1964- زيارة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة.
1969- اسبانيا توافق على اعادة منطقة ايفني التي تخضع لسلطتها منذ 1860 الى المغرب.
1980- محمد خونا ولد هيدالة يتولى الرئاسة في موريتانيا بعد اقالة الرئيس ولد اللولي.
1989- سلاح الجو الاميركي يسقط طائرتين ليبيتين فوق المتوسط بعد اسبوعين من اعلان واشنطن انها قد تهاجم مصنع الربطة الذي تؤكد انه ينتج اسلحة كيميائية.
1989- العاهل المغربي الحسن الثاني يلتقي وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في مراكش للمرة الاولى منذ بدء النزاع في 1975.
1990- شخصيات من تكتل الليكود بزعامة اسحق شامير تتقدم بشكاوى ضد وزير العلوم عازر وايزمن لاجرائه اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها اسرائيل "ارهابية".
1990- حكومة سليم الحص في لبنان تطلب من فرنسا تجميد حسابات العماد ميشال عون.
1998- استقالة وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على الميزانية وعدم تحقيق تقدم في عملية السلام.
1999- اعتماد العملة الاوروبية الواحدة اليورو في 11 دولة اوروبية تضم 290 مليون نسمة في اطار تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الاوروبي.
2004- مجلس اللويا جيرغا التقليدي الافغاني يصادق على دستور جديد يجعل من افغانستان جمهورية اسلامية ذات نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة.
2006- رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يدخل في غيبوبة اثر اصابته بجلطة دماغية خطيرة.
مناسبات وأعياد
1948- استقلال بورما.
مواليد
-1809 لويس براي، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة البراي للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
-1920 ويليام كولبي، مدير وكالة الإستخبارات الأميركية "سي آي ايه".
وفيات
1248 - وفاة سانشو الثاني، ملك البرتغال.
- 1831 وفاة جيمس مونرو، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
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