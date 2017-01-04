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حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017

احداث

1902- تأسيس معهد كارنيغي في الولايات المتحدة لتشجيع الدراسات والابحاث السياسية.

 

1939- الفاشي بارون هيرانوما يصبح رئيسا للحكومة في اليابان.

 

1944- الحرب العالمية الثانية: الولايات المتحدة تبدأ بانزال المؤن للقوات التي تتصدى لدول المحور في اوروبا الغربية.

 

1946- اضطرابات في باريس وروان بسبب نقص في الخبز.

 

1958- المركبة الفضائية سبوتنيك تتفكك عند دخولها الغلاف الجوي للارض.

 

1964- زيارة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة.

 

1969- اسبانيا توافق على اعادة منطقة ايفني التي تخضع لسلطتها منذ 1860 الى المغرب.

 

1980- محمد خونا ولد هيدالة يتولى الرئاسة في موريتانيا بعد اقالة الرئيس ولد اللولي.

 

1989- سلاح الجو الاميركي يسقط طائرتين ليبيتين فوق المتوسط بعد اسبوعين من اعلان واشنطن انها قد تهاجم مصنع الربطة الذي تؤكد انه ينتج اسلحة كيميائية.

 

1989- العاهل المغربي الحسن الثاني يلتقي وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في مراكش للمرة الاولى منذ بدء النزاع في 1975.

 

1990- شخصيات من تكتل الليكود بزعامة اسحق شامير تتقدم بشكاوى ضد وزير العلوم عازر وايزمن لاجرائه اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها اسرائيل "ارهابية".

 

1990- حكومة سليم الحص في لبنان تطلب من فرنسا تجميد حسابات العماد ميشال عون.

 

1998- استقالة وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على الميزانية وعدم تحقيق تقدم في عملية السلام.

 

1999- اعتماد العملة الاوروبية الواحدة اليورو في 11 دولة اوروبية تضم 290 مليون نسمة في اطار تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الاوروبي.

 

2004- مجلس اللويا جيرغا التقليدي الافغاني يصادق على دستور جديد يجعل من افغانستان جمهورية اسلامية ذات نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة.

 

2006- رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يدخل في غيبوبة اثر اصابته بجلطة دماغية خطيرة.

 

مناسبات وأعياد

1948- استقلال بورما.

 

مواليد

-1809 لويس براي، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة البراي للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

 

-1920 ويليام كولبي، مدير وكالة الإستخبارات الأميركية "سي آي ايه".

 

وفيات

1248 - وفاة سانشو الثاني، ملك البرتغال.

 

- 1831 وفاة جيمس مونرو، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

 

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