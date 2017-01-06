حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2017

أحداث

6 يناير 1838 سامويل مورس تنجح تجربته الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

6 يناير 1912نيو مكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة الأمريكية.

6 يناير 1921تأسيس الجيش العراقي.

6 يناير 2000 تظاهر العشرات من الإسرائيليين الذين يعملون في سلطة الآثار الإسرائيلية احتجاجاً على عمليات الترميم في المسجد الأقصى.

6 يناير 1961 نيجيريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا احتجاجًا على التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الإفريقية.

6 يناير 1969 فرنسا تقرر حظرًا كاملاً على شحن السلاح إلى إسرائيل.

6 يناير 1984 إعلان حال الطوارئ في تونس بعد اضطرابات دامية اندلعت إثر زيادة أسعار الخبز، وقد أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "ثورة الخبز".

مواليد

6 يناير 1367 ريتشارد الثاني، ملك إنجلترا.

6 يناير 1883 جبران خليل جبران، شاعر لبناني وأحد شعراء المهجر.

6 يناير 1920 جون ماينارد سميث، عالم بيولوجي بريطاني.

وفيات

6 يناير 1852 وفاة لويس براي، معلم و مكتشف طريقة براي للمكفوفين.

6 يناير 1884 وفاة غريغور جوهان ميندل ، راهب نمساوي و مكتشف علم الوراثة.

6 يناير 1919 وفاة ثيودور روزفلت، الرئيس الـ 25 للولايات المتحدة الأمريكية.

6 يناير 1919 وفاة الرئيس الأميركي تيودور روزفلت عن 60 عامًا.