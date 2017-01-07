- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
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- عون مع إجراء الانتخابات بموجب أي قانون.. وحزب الله بـ «النسبية الكاملة»
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- مصادر أمنية لـCNN: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا إلى 5 أشخاص على الأقل
- مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية
- ديلي بيست: روسيا تصدر الإرهابيين إلى الخارج
- روسيا تقرر سحب حاملة طائراتها الوحيدة وقوات لها من سوريا
- مسؤول أسترالي سابق: أزمة السنترلينك كالطوفان
- اعترافات ذابح القبطي: لم يتوقف عن بيع الخمر فقتلته
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- مشروع التسوية العراقية لم يُنسّق مع إيران؟
- إيران لن تتجرَّع السمّ ولا «حزب الله»
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- مانشيت:مصارحة بين «أمل» و«التيار»... وإبراهيم: وســيطان في الجُرد والرقّة
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- إطلاق مناقصة وتلزيم الغاز: لماذا الآن؟
- ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها.. تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه
- ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها تُستعاد عندما لا يحتاجون للسؤال: "من أين لكم هذا؟"
- إنسجام وتبادُل مصالح ..
حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
أحداث
1325- ألفوسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.
1598 - بوريس غدونوف يعتلي عرش روسيا.
1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفرجينيا يؤدي إلى تدميرها.
1610 - جاليليو يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.
1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي ببنك أمريكا الشمالية.
1785- أول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا و فرنسا بواسطة منطاد هوائي.
1797- البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر، الأبيض، الأحمر كالألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي أجري من نيويورك نحو لندن.
1953- الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة الأميركية طورت قنبلة هيدروجينية.
1959 - الولايات المتحدة الأميركية تعترف رسميا بحكومة فيديل كاسترو بكوبا.
1960 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي في أسوان. أنجز السد في مايو عام 1964.
1979 - سقوط نظام بول بوت في كمبوديا وبنوم بنه تصبح في قبضة الفيتناميين.
1984- مدينة صيدا اللبنانية تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.
1984 - بروناي سادس دولة تنضم لمنظمة دول جنوب شرق آسيا.
1986 - الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ليبيا لاتهامها بمساعدة الإرهاب.
1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطورا لليابان.
مواليد
1502 - غريغوري الثالث عشر، بابا من باباوات الفاتيكان.
1768 - جوزيف بونابارت، ملك نابولي.
1800 - ميلارد فيلمور، الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأميركية.
وفيات
1325 - وفاة الملك دينيس، ملك البرتغال. (مولد 1261 ).
1989 - وفاة إمبراطور اليابان هيروهيتو عن 88 عامًا.
2001- وفاة شارل حلو، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق.
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