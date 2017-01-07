حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017

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أحداث

1325- ألفوسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.

1598 - بوريس غدونوف يعتلي عرش روسيا.

1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفرجينيا يؤدي إلى تدميرها.

1610 - جاليليو يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.

1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي ببنك أمريكا الشمالية.

1785- أول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا و فرنسا بواسطة منطاد هوائي.

1797- البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر، الأبيض، الأحمر كالألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.

1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي أجري من نيويورك نحو لندن.

1953- الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة الأميركية طورت قنبلة هيدروجينية.

1959 - الولايات المتحدة الأميركية تعترف رسميا بحكومة فيديل كاسترو بكوبا.

1960 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي في أسوان. أنجز السد في مايو عام 1964.

1979 - سقوط نظام بول بوت في كمبوديا وبنوم بنه تصبح في قبضة الفيتناميين.

1984- مدينة صيدا اللبنانية تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.

1984 - بروناي سادس دولة تنضم لمنظمة دول جنوب شرق آسيا.

1986 - الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ليبيا لاتهامها بمساعدة الإرهاب.

1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطورا لليابان.

مواليد

1502 - غريغوري الثالث عشر، بابا من باباوات الفاتيكان.

1768 - جوزيف بونابارت، ملك نابولي.

1800 - ميلارد فيلمور، الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأميركية.

وفيات

1325 - وفاة الملك دينيس، ملك البرتغال. (مولد 1261 ).

1989 - وفاة إمبراطور اليابان هيروهيتو عن 88 عامًا.

2001- وفاة شارل حلو، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق.