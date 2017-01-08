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حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017

احداث

1790- الرئيس الاميركي جورج واشنطن يلقي كلمته حول حال الاتحاد، اول خطاب في بداية ولاية رئاسية في الولايات المتحدة.

1918- الرئيس الاميركي ووردو ويلسون يعرض 14 نقطة لانهاء الحرب العالمية الاولى.

1959- شارل ديغول يصبح اول رئيس للجمهورية الخامسة في فرنسا.

1982- القضاء الاميركي يسقط دعوى رفعت على شركة آي بي ام لصناعة الكمبيوتر بتهمة الاحتكار بهدف تقسيمها الى عدة شركات صغيرة.

1996- تحطم طائرة شحن فوق سوق في كينشاسا يؤدي الى مقتل بين 225 و350 شخصا وجرح 500 آخرين.

1998- الحكم على رمزي يوسف مدبر الاعتداء على مركز التجارة العالمي في 1993 بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

2001- الفلسطينيون يرفضون خطة تقدم بها الرئيس الاميركي المنتهية ولايته بيل كلينتون وتنص على عودة اللاجئين الى الاراضي الفلسطينية.

2007- زعيم حزب العمل عمير بيريتس وزير الدفاع يعرض "خارطة طريق جديدة" على الفلسطينيين تنص على اطلاق مفاوضات حول الدولة الفلسطينية المقبلة خلال ستة اشهر.

2007- القضاء الالماني يحكم على الاسلامي المغربي منير المتصدق بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتواطؤ مع منفذي اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

2007- الرئيس الصومالي عبد الله يوسف يصل الى مقديشو للمرة الاولى منذ انتخابه في 2004.

2008- نيوجرزي تعتذر عن العبودية لتصبح اول ولاية اميركية شمالية تقوم بهذه الخطوة.

مواليد

1870 - ميغيل بريمو دي رفييرا، ديكتاتور إسباني.

1935 - الفيس بريسلي، مغني الروك الأميركي .

1942 - جونشيرو كيوزومي، وزير أول ياباني.

وفيات

1198 - وفاة البابا سلستين الثالث، بابا الفاتيكان.

1324 - وفاة ماركو بولو، مستكشف إيطالي.

1976 - وفاة زو إنلاي، وز

 

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