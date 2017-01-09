إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 73
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017

أحداث

1946- تأسيس جماعة الاخوان المسلمين في الاردن.

 

1960- وضع حجر الاساس لبناء السد العالي في مصر.

 

1964- تظاهرات معادية للاميركيين في منطقة قناة بنما التي تديرها الولايات المتحدة منذ 1903.

 

1968- انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.

 

1990- تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل الى ينبع السعودية على البحر الاحمر.

 

1991- فشل لقاء في جنيف بين طارق عزيز وجيمس بيكر لتسوية ازمة الخليج التي نجمت عن غزو العراق للكويت.

 

2000- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينظم عشاء يحضره رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرب واشنطن.

 

2004- اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه تقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة اوتا الفرنسية في 1989 اسفر عن مقتل 170.

 

2005- السلطات السودانية وحركة التمرد الجنوبية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" توقعان اتفاق سلام في جنوب السودان ينهي حربا اهلية استمرت 21 عاما.

 

2007- مواجهات وتظاهرات في دكا تطالب بالغاء الانتخابات العامة في بنغلادش.

 

2008- الرئيس الاميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الاوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي اهملت خلال ولايته الرئاسية.

 

مناسبات وأعياد

1992- إعلان جمهورية صرب البوسنة في البوسنة والهرسك.

 

مواليد

1624 - ميشو، إمبراطورة يابانية (ت. 1696).

 

1913 - ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية (ت. 1994).

 

1922 - أحمد سيكو توري، رئيس دولة غينيا (ت. 1984).

 

1936 - أحمد محمد عوف، كاتب موسوعي مصري.

 

وفيات

1265 - وفاة هولاكو، حفيد جنكيز خان وقائد الهجمة الهمجية على العالم الإسلامي.

 

1283 - وفاة وين تيانشيان، وزير أول صيني.

 

1858 - وفاة أنسون جونس، خامس رؤساء دولة تكساس.

 

1878 - وفاة فيكتور إيمانويل الثاني، ملك إيطاليا.

 

1998 - وفاة كينيشي فوكوي، صيدلي ياياني، وحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 1918.

 

2004 - وفاة مأمون الهضيبي، المرشد العام السادس للإخوان المسلمين.

 

2007 - وفاة إبراهيم خان، ممثل سوداني.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)