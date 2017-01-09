حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017

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أحداث

1946- تأسيس جماعة الاخوان المسلمين في الاردن.

1960- وضع حجر الاساس لبناء السد العالي في مصر.

1964- تظاهرات معادية للاميركيين في منطقة قناة بنما التي تديرها الولايات المتحدة منذ 1903.

1968- انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.

1990- تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل الى ينبع السعودية على البحر الاحمر.

1991- فشل لقاء في جنيف بين طارق عزيز وجيمس بيكر لتسوية ازمة الخليج التي نجمت عن غزو العراق للكويت.

2000- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينظم عشاء يحضره رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرب واشنطن.

2004- اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه تقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة اوتا الفرنسية في 1989 اسفر عن مقتل 170.

2005- السلطات السودانية وحركة التمرد الجنوبية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" توقعان اتفاق سلام في جنوب السودان ينهي حربا اهلية استمرت 21 عاما.

2007- مواجهات وتظاهرات في دكا تطالب بالغاء الانتخابات العامة في بنغلادش.

2008- الرئيس الاميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الاوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي اهملت خلال ولايته الرئاسية.

مناسبات وأعياد

1992- إعلان جمهورية صرب البوسنة في البوسنة والهرسك.

مواليد

1624 - ميشو، إمبراطورة يابانية (ت. 1696).

1913 - ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية (ت. 1994).

1922 - أحمد سيكو توري، رئيس دولة غينيا (ت. 1984).

1936 - أحمد محمد عوف، كاتب موسوعي مصري.

وفيات

1265 - وفاة هولاكو، حفيد جنكيز خان وقائد الهجمة الهمجية على العالم الإسلامي.

1283 - وفاة وين تيانشيان، وزير أول صيني.

1858 - وفاة أنسون جونس، خامس رؤساء دولة تكساس.

1878 - وفاة فيكتور إيمانويل الثاني، ملك إيطاليا.

1998 - وفاة كينيشي فوكوي، صيدلي ياياني، وحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 1918.

2004 - وفاة مأمون الهضيبي، المرشد العام السادس للإخوان المسلمين.

2007 - وفاة إبراهيم خان، ممثل سوداني.