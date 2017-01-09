- كتاب "سيرة حياة بيريس" يكشف خبايا وخفايا لقائه بجنبلاط
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- عملية “الدهس″ في القدس المحتلة رسالة مزدوجة الى ترامب ونتنياهو معا “لا تستفزوا هذا الشعب الشجاع والمقاوم”.. لماذا نتمنى لو يشاهد الجنرالات العرب “فيديو” العملية؟ ولماذا تريد اسرائيل ربط الشاب المنفذ بـ”الدولة الإسلامية”؟
- عون في الرياض اليوم.. والأربعاء في الدوحة
- الرياشي: عون حاكم وحَكَمٌ وعن يمينه «حكيم»
- ريفي: القضية تجمعني بالحريري لا الصورة وأقول للمشنوق «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله»
- مجلس الوزراء برئاسة الحريري الأربعاء
- خمسة مشاهد تكرس هزيمة "السياديين"
- وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني
- هكذا وصف مسؤول الـCIA الذي حقق مع صدام طبيعة شخصيته
- بسبب وصفها للشواذ بالمرضى.. تجميد عضوية الأسترالية شان جو لين
- إذا كان لكل أمة «داعشها»... فهذا هو «داعش» التركي
- سوريا
- توقعات الأبراج ليوم January 8, 2017
- «الأرقام».. صخرة يحطمها «الريال»!
- حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية
- هذا اعتراف عمر البحر... قوى الأمن تعلّق على توقيف مرافق اللواء ريفي
- أطلق قذيفة في الضاحية بعد إشكال باصات!
- الأسترالي آدم دويدار.. موظف بجوجل ورجل عصابة!!
- بعد خروجها من الظل.. منظمة Q Society : سنحارب الإسلام في أستراليا
- حدود جديدة.. هل يعيد الصراع الدائر في سوريا ترسيم خريطة الشرق الأوسط؟
- حملة "سكر خطك" اليوم ضد شركتي الخليوي عقد تشريع استثنائي يواكب انطلاقة العهد
- عون يفتتح جولاته الخارجية من الرياض.. وترقب لمآلات الزيارة
حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
أحداث
1946- تأسيس جماعة الاخوان المسلمين في الاردن.
1960- وضع حجر الاساس لبناء السد العالي في مصر.
1964- تظاهرات معادية للاميركيين في منطقة قناة بنما التي تديرها الولايات المتحدة منذ 1903.
1968- انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.
1990- تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل الى ينبع السعودية على البحر الاحمر.
1991- فشل لقاء في جنيف بين طارق عزيز وجيمس بيكر لتسوية ازمة الخليج التي نجمت عن غزو العراق للكويت.
2000- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينظم عشاء يحضره رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرب واشنطن.
2004- اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه تقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة اوتا الفرنسية في 1989 اسفر عن مقتل 170.
2005- السلطات السودانية وحركة التمرد الجنوبية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" توقعان اتفاق سلام في جنوب السودان ينهي حربا اهلية استمرت 21 عاما.
2007- مواجهات وتظاهرات في دكا تطالب بالغاء الانتخابات العامة في بنغلادش.
2008- الرئيس الاميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الاوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي اهملت خلال ولايته الرئاسية.
مناسبات وأعياد
1992- إعلان جمهورية صرب البوسنة في البوسنة والهرسك.
مواليد
1624 - ميشو، إمبراطورة يابانية (ت. 1696).
1913 - ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية (ت. 1994).
1922 - أحمد سيكو توري، رئيس دولة غينيا (ت. 1984).
1936 - أحمد محمد عوف، كاتب موسوعي مصري.
وفيات
1265 - وفاة هولاكو، حفيد جنكيز خان وقائد الهجمة الهمجية على العالم الإسلامي.
1283 - وفاة وين تيانشيان، وزير أول صيني.
1858 - وفاة أنسون جونس، خامس رؤساء دولة تكساس.
1878 - وفاة فيكتور إيمانويل الثاني، ملك إيطاليا.
1998 - وفاة كينيشي فوكوي، صيدلي ياياني، وحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 1918.
2004 - وفاة مأمون الهضيبي، المرشد العام السادس للإخوان المسلمين.
2007 - وفاة إبراهيم خان، ممثل سوداني.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 1, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2016
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)