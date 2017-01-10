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حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
احداث
1901- اكتشاف اول حقل نفطي كبير في ولاية تكساس الاميركية في منطقة سبيندلتوب.
1920- عصبة الامم تصادق في اول اجتماع لها على معاهدة فرساي التي انهت الحرب العالمية الاولى.
1962- انهيارات صخرية بعد انفجار بركان تؤدي الى سقوط اربعة آلاف قتيل في البيرو.
1984- الولايات المتحدة والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية للمرة الاولى منذ 117 عاما.
1997- اقلاع اول رحلة تابعة للخطوط الجوية الفلسطينية من مطار بورسعيد.
2000- توقف المفاوضات التي بدأت في 1991 بين اسرائيل وسوريا بدون التوصل الى نتيجة.
2002- الجيش الاميركي ينقل اول المقاتلين الذين اعتقلوا في افغانستان بتهمة انتمائهم لتنظيم القاعدة او حركة طالبان الى قاعدة غوانتامو الاميركية بكوبا.
2003- كوريا الشمالية تعلن انسحابها من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
2005- اقالة ستة ضباط اسرائيليين دعوا الجيش في عريضة الى عصيان اوامر اخلاء المستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربية.
2006- ايران ترفع اختاما وضعتها الامم المتحدة على ثلاثة من مراكز الابحاث النووية.
2007- الرئيس الاميركي جورج بوش يأمر بنشر ثلاثين الف جندي اميركي اضافي في العراق معظمهم في بغداد لمنع "انهيار" العراق.
2007- السانديني دانيال اورتيغا يتولى الرئاسة في نيكاراغوا التي حكمها من 1979 الى 1990.
2007- الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يتولى الرئاسة لولاية ثانية.
مواليد
1918 أرتور شونغ، رئيس دولة غويانا.
1947 مرفت بدوى، اقتصادية مصرية.
1985 بدر المطوع، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات
1951- وفاة الكاتب الاميركي سنكلير لويس.
1957- وفاة الكاتبة التشيلية غابرييلا ميسترال.
2007- وفاة المخرج السينمائي الايطالي كارلو بونتي (94 عاما).
2007- وفاة الممثل المصري السوداني الاصل ابراهيم خان.
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