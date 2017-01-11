حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017

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أحداث
1916- فرنسا تحتل جزيرة كورفو اليونانية لنقل آلاف اللاجئين الذين فروا من القتال في صربيا خلال الحرب العالمية الاولى.
1919- رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا التي كانت تابعة للمجر.
1922- استخدام الانسولين للمرة الاولى لمريض يعاني من داء السكري.
1923- قوات فرنسية وبلجيكية تحتل منطقة الرور لاجبار المانيا على دفع تعويضات عن الحرب العالمية الاولى.
1935- الاميركية ايميليا ايرهارت تقوم باول رحلة جوية لطيار بمفرده من هاواي الى كاليفورنيا عبر المحيط الهادىء.
1942- اليابان تحتل كوالالمبور خلال الحرب العالمية الثانية.
1943- تأسيس حزب الاستقلال المغربي بقيادة علال الفاسي.
1962- انفجار البركان خوسكاران يسفر عن سقوط اربعة آلاف قتيل في البيرو.
1972- شرق باكستان يصبح بنغلادش.
1973- بدء محاكمة المتهمين في فضيحة ووترغيت.
1998- اكثر من مئة قتيل في مجزرة في بلدة سيدي حامد في الجزائر.
2000- الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصدر عفوا عن اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ.
2007- فيتنام تصبح العضو 150 في منظمة التجارة العالمية.
مناسبات وأعياد
1946- انور خوجا يعلن جمهورية البانيا الشعبية ويعلن نفسه رئيسا.
1960- استقلال تشاد عن فرنسا.
مواليد
1322 - كوميو، إمبراطور ياباني.
1359 - جوإنيو، إمبراطور ياباني.
1503 - جيرولامو فرونسيسكو ماريا مازولا، فنان إيطالي.
1757 - ألكسندر هاملتون، أول أمين عام لخزانة الدولة للولايات المتحدة الأميركية.
1906 - ألبرت هوفمان كيميائي سويسري
1911 - زينكو سوزوكي ، وزير أول ياباني.
1924 - زوجي غيلمين، حائز على جائزة نوبل للطب.
وفيات
1812 - وفاة ستوراسيوس، إمبراطور بيزنطي.
1055 - وفاة قسطنطين التاسع، إمبراطور بيزنطي.
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