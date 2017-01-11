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حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017

آخر تحديث: منذ 25 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017

أحداث

1916- فرنسا تحتل جزيرة كورفو اليونانية لنقل آلاف اللاجئين الذين فروا من القتال في صربيا خلال الحرب العالمية الاولى.

 

1919- رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا التي كانت تابعة للمجر.

 

1922- استخدام الانسولين للمرة الاولى لمريض يعاني من داء السكري.

 

1923- قوات فرنسية وبلجيكية تحتل منطقة الرور لاجبار المانيا على دفع تعويضات عن الحرب العالمية الاولى.

 

1935- الاميركية ايميليا ايرهارت تقوم باول رحلة جوية لطيار بمفرده من هاواي الى كاليفورنيا عبر المحيط الهادىء.

 

1942- اليابان تحتل كوالالمبور خلال الحرب العالمية الثانية.

 

1943- تأسيس حزب الاستقلال المغربي بقيادة علال الفاسي.

 

1962- انفجار البركان خوسكاران يسفر عن سقوط اربعة آلاف قتيل في البيرو.

 

1972- شرق باكستان يصبح بنغلادش.

 

1973- بدء محاكمة المتهمين في فضيحة ووترغيت.

 

1998- اكثر من مئة قتيل في مجزرة في بلدة سيدي حامد في الجزائر.

 

2000- الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصدر عفوا عن اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ.

 

2007- فيتنام تصبح العضو 150 في منظمة التجارة العالمية.

 

مناسبات وأعياد

1946- انور خوجا يعلن جمهورية البانيا الشعبية ويعلن نفسه رئيسا.

 

1960- استقلال تشاد عن فرنسا.

 

مواليد

1322 - كوميو، إمبراطور ياباني.

 

1359 - جوإنيو، إمبراطور ياباني.

 

1503 - جيرولامو فرونسيسكو ماريا مازولا، فنان إيطالي.

 

1757 - ألكسندر هاملتون، أول أمين عام لخزانة الدولة للولايات المتحدة الأميركية.

 

1906 - ألبرت هوفمان كيميائي سويسري

 

1911 - زينكو سوزوكي ، وزير أول ياباني.

 

1924 - زوجي غيلمين، حائز على جائزة نوبل للطب.

 

وفيات

1812 - وفاة ستوراسيوس، إمبراطور بيزنطي.

 

1055 - وفاة قسطنطين التاسع، إمبراطور بيزنطي.

 

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