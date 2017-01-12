- مؤتمر الآستانة ينعقد وسط حقل الغام كثمرة للتحالف الروسي التركي.. فهل سيشهد اعلان الطلاق بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟ ولماذا تعلن الفصائل المصنفة إرهابية حرب المياه والغاز على الدولة السورية؟ وما هي ملامح المشهد السوري في العام الجديد؟
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
- "عوانس الجزائر" أكثر من عدد سكان 5 دول عربية
- الحريري في مجلس الوزراء: زيارة عون للسعودية تاريخية والمملكة كانت دوماً النصير الأول للبنان
- عون: الدولة اللبنانية ليست مع أي سلاح يستخدم بالداخل ووجوده كان مرتبطاً بظروف دقيقة
- تخفيض حماية ريفي بأكثر من 70% من العناصر!
- هؤلاء الحسناوات اخترقن الجيش الإسرائيلي لصالح حماس.. إليك تفاصيل ما حصل
- معلومات جديدة وخطيرة: منفذ مذبحة إسطنبول عميل استخبارات خارجية وعائلات عاونته!
- حركة جنبلاط تفضح المستور.. وميقاتي ينبّه
- فضيحة كبرى لترامب: لدى روسيا مقاطع جنس سادية له
- كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه
- أستراليا: فضائح سوزان لي.. العرض مستمر
- تقرير يؤكد امتلاك روسيا لمعلومات لابتزاز ترامب والكرملين ينفي
- شحنة "ضخمة" من الأسلحة الإيرانية للحوثيين
- ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟
- أستراليا: ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوب مذهل
- موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية
- فضيحة الوزير الأسترالي دارين شيستر..اشترى عقارا وحضر مباراة تنس في رحلة رسمية
- ميقاتي: قانون الستين ثغرة العهد
- 70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية
- مي حريري تغضب الجمهور بطريقة جلوسها
- رمز قديم وغامض.. ما الذي لا تعرفونه عن الصليب المعكوف؟
- اعتقال مجموعة من الأشخاص في السعودية بسب فيديو على اليوتوب
- المعركة التكنولوجية بين شركات التبغ الكبرى تزداد اشتعالاً.. و"iQos" هي السبب
- 60 طناً من الذهب و200 صندوق من الأحجار الكريمة.. أعظم كنز حملته سفينة لا يزال مفقوداً في قاع البحر
حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
أحداث
1903- اكاديمية غونكور الفرنسية تعقد اجتماعها الاول.
1909- السلطنة العثمانية توافق على عرض النمسا بمنحها 5،2 مليون ليرة تركية لقاء البوسنة والهرسك.
1919- سحق حركة تمرد شيوعية في برلين.
1926- معهد باستور الفرنسي يكتشف لقاحا لمرض الكزاز.
1932- اوفيليا وايت لاراواي اول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تنتخب عن ولاية اركنسو عضوا في مجلس الشيوخ الاميركي.
1943- الحرب العالمية الثانية: القوات السوفياتية تنجح في اختراق القوات الالمانية النازية التي تحاصر لينينغراد منذ عام ونصف عام وتتمكن من نقل مؤن الى بعض سكانها.
1965- اغلاق كل مكاتب الامم المتحدة في اندونيسيا بعد اعلان سوكارنو انها ستكون اول بلد ينسحب من الامم المتحدة.
1972- مجيب الرحمن يتولى الرئاسة في بنغلادش.
1974- إعلان اتحاد بين تونس وليبيا باسم "الجمهورية العربية الاسلامية".
1976- مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا حول الشرق الاوسط تحضره منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الاولى وتقاطعه اسرائيل.
1967 - الثورة الثقافية في الصين تصل إلى الجيش بعدما امتدت إلى المصانع.
1981- مصر تطرد ثلاثة دبلوماسيين سوفيات بتهمة التجسس.
1992- انشاء مجلس اعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف لرئاسة الجزائر.
مواليد
1893 - هيرمان غورينغ، مؤسس البوليس السري الألماني جيستابو في عهد أدولف هتلر.
1936 - إميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق.
وفيات
1946- وفاة صفية زغلول زوجة سعد زغلول التي كانت تلقب "ام المصريين".
1976 - وفاة الروائية البريطانية أجاثا كريستي "ولدت في 1907".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)