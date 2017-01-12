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حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 21
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حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017

أحداث

1903- اكاديمية غونكور الفرنسية تعقد اجتماعها الاول.

1909- السلطنة العثمانية توافق على عرض النمسا بمنحها 5،2 مليون ليرة تركية لقاء البوسنة والهرسك.

1919- سحق حركة تمرد شيوعية في برلين.

1926- معهد باستور الفرنسي يكتشف لقاحا لمرض الكزاز.

1932- اوفيليا وايت لاراواي اول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تنتخب عن ولاية اركنسو عضوا في مجلس الشيوخ الاميركي.

1943- الحرب العالمية الثانية: القوات السوفياتية تنجح في اختراق القوات الالمانية النازية التي تحاصر لينينغراد منذ عام ونصف عام وتتمكن من نقل مؤن الى بعض سكانها.

1965- اغلاق كل مكاتب الامم المتحدة في اندونيسيا بعد اعلان سوكارنو انها ستكون اول بلد ينسحب من الامم المتحدة.

1972- مجيب الرحمن يتولى الرئاسة في بنغلادش.

1974- إعلان اتحاد بين تونس وليبيا باسم "الجمهورية العربية الاسلامية".

1976- مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا حول الشرق الاوسط تحضره منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الاولى وتقاطعه اسرائيل.

1967 - الثورة الثقافية في الصين تصل إلى الجيش بعدما امتدت إلى المصانع.

1981- مصر تطرد ثلاثة دبلوماسيين سوفيات بتهمة التجسس.

1992- انشاء مجلس اعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف لرئاسة الجزائر.

مواليد

1893 - هيرمان غورينغ، مؤسس البوليس السري الألماني جيستابو في عهد أدولف هتلر.

1936 - إميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق.

وفيات

1946- وفاة صفية زغلول زوجة سعد زغلول التي كانت تلقب "ام المصريين".

1976 - وفاة الروائية البريطانية أجاثا كريستي "ولدت في 1907".

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