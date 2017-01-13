حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2017

أحداث

- 1559 تنصيب الملكة اليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر.

- 1822 استقلال اليونان.

- 1830 إندلاع الحريق الكبير في نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأميركية.

- 1915 زلزال في روما ومنطقة "ابروزا" شرق العاصمة الإيطالية يؤدي إلى مقتل 30 ألف شخص.

- 1930 أول ظهور لسلسلة الأفلام الكارتونية الشهيرة ميكي ماوس.

- 1941الحكومة البريطانية تحدد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بعشرة آلاف وخمسمائة سنويًا.

- 1948 ماهاتما غاندي يعلن الصيام احتجاجاً على الحرب الدينية بين الهند وباكستان.

- 1953 انتخاب الماريشال تيتو رئيسًا ليوغوسلافيا بعد إقرار دستور جديد للبلاد.

- 1964إنعقاد أول مؤتمر قمة عربي في القاهرة.

- 1973 إعدام 11 ضابطًا طيارًا في المغرب بتهمة محاولة اغتيال الملك الحسن الثاني في 16 أغسطس 1972.

- 1979 آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران.

- 1986 وفاة الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق عبد الفتاح إسماعيل.

- 1989 إسرائيل توافق على التحكيم بشأن مسألة طابا المختلف على سيادتها مع مصر.