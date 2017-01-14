- كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة الموعودة إلى مصالح خاصة
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً في الجامعة العربيّة
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017
- محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه
- هل تعيش أستراليا مرحلة فقاعة عقارية؟
- مشروع قانون الانتخابات خارج الجلسة التشريعية
- ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري!
- "سيشهر الجميع إسلامهم بسبب غبائنا".. أسقف كاثوليكي يحذر أوروبا من تحولها لدولة إسلامية بسبب أزمة المهاجرين
- يمكنك تناول ما تشاء من المأكولات.. علماء أتراك يطورون حبوباً لتخسيس الوزن من جسم الخنفساء
- DNA - إنتصار الأسد واندثار سوريا
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- 10 أثرياء الأكثر سخاء في العالم منهم سعودي .. من هو؟
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- النظام السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة.. ويتوعدها
- مقتل 8 على الأقل وسقوط عدد من الجرحى في اعتداء انتحاري بالعاصمة السورية دمشق
- روسيا وتركيا اتفقتا على تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- راقصات سابقات: نادي شيتا الأمريكي وكرٌ للجرائم
- إبراهيموفيتش: هدفي الدوري الإنكليزي
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2017
حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017
أحداث
1912- اريزونا تصبح الولاية الثامنة والاربعين في الاتحاد الفدرالي الاميركي.
1945- الحرب العالمية الثانية: 130 الف قتيل في قصف القوات الحليفة لمدينة دريسدن.
1946- شركة "آي.بي.ام" الاميركية تنتج اول كمبيوتر في العالم.
1958- اتحاد بين الاردن والعراق اللذين تحكم كل منهما الاسرة الهاشمية في "دولة الاتحاد العربي".
1963- جراحون في المركز الطبي العام في ليدز (بريطانيا) يكشفون نجاح عملية لنقل كلية من رجل ميت الى آخر حي.
1974- طرد الكاتب الروسي الكسندر سولجنتسين من الاتحاد السوفياتي بعد نشره كتاب "ارخبيل الغولاغ" الذي يتحدث فيه عن المعتقلات في عهد لينين وستالين.
1979- خطف السفير الاميركي في كابول ادولف دابس وقتله.
1989- آية الله الخميني يصدر فتوى بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب كتابه "ايات شيطانية" الذي اعتبر مهينا للاسلام.
1993- انتخاب غلافكوس كليريدس رئيسا للجمهورية في قبرص.
1996- انفجار مركبة الفضاء الصينية "المسيرة الطويلة" عند اطلاقها.
2003- علماء يقتلون النعجة دولي بعد ست سنوات على استنساخها لانها تعاني من مرض غير قابل للشفاء.
2003- رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على احداث منصب رئيس الوزراء تحت ضغط واشنطن.
2005- اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
2005- 213 قتيلا في انفجار في منجم شمال شرق الصين هو الاعنف منذ 14 عاما في هذا البلد حيث تعتبر المناجم من الاخطر في العالم.
مواليد
1483 - ظهير الدين محمد بابر شاه، إمبراطور من مغول الهند
1766 - توماس مالتوس، إقتصادي البريطاني
1951 - كيفن كيغان، لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ومدرب كرة قدم حالي.
1961 - لطيفة، مطربة تونسية
وفيات
1405 - توفي تيمور لنك، زعيم مغولي.
1453 - توفي السلطان الظاهر جقمق، أحد سلاطين دولة المماليك في مصر والشام.
1779 - توفي جيمس كوك، مستكشف إنجليزي، قتله أهالي جزر ساندويتش.
1779 - وفاة الرحالة جيمس كوك في إحدى رحلاته الاستكشافية.
2004- وفاة ماركو بانتاني احد اشهر الدراجين الايطاليين والفائز سابقا بدورة فرنسا الدولية ودورة ايطاليا "جيرو" بسبب جرعة زائدة من الكوكايين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 5, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)