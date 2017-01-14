حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017

أحداث

1912- اريزونا تصبح الولاية الثامنة والاربعين في الاتحاد الفدرالي الاميركي.

1945- الحرب العالمية الثانية: 130 الف قتيل في قصف القوات الحليفة لمدينة دريسدن.

1946- شركة "آي.بي.ام" الاميركية تنتج اول كمبيوتر في العالم.

1958- اتحاد بين الاردن والعراق اللذين تحكم كل منهما الاسرة الهاشمية في "دولة الاتحاد العربي".

1963- جراحون في المركز الطبي العام في ليدز (بريطانيا) يكشفون نجاح عملية لنقل كلية من رجل ميت الى آخر حي.

1974- طرد الكاتب الروسي الكسندر سولجنتسين من الاتحاد السوفياتي بعد نشره كتاب "ارخبيل الغولاغ" الذي يتحدث فيه عن المعتقلات في عهد لينين وستالين.

1979- خطف السفير الاميركي في كابول ادولف دابس وقتله.

1989- آية الله الخميني يصدر فتوى بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب كتابه "ايات شيطانية" الذي اعتبر مهينا للاسلام.

1993- انتخاب غلافكوس كليريدس رئيسا للجمهورية في قبرص.

1996- انفجار مركبة الفضاء الصينية "المسيرة الطويلة" عند اطلاقها.

2003- علماء يقتلون النعجة دولي بعد ست سنوات على استنساخها لانها تعاني من مرض غير قابل للشفاء.

2003- رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على احداث منصب رئيس الوزراء تحت ضغط واشنطن.

2005- اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

2005- 213 قتيلا في انفجار في منجم شمال شرق الصين هو الاعنف منذ 14 عاما في هذا البلد حيث تعتبر المناجم من الاخطر في العالم.

مواليد

1483 - ظهير الدين محمد بابر شاه، إمبراطور من مغول الهند

1766 - توماس مالتوس، إقتصادي البريطاني

1951 - كيفن كيغان، لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ومدرب كرة قدم حالي.

1961 - لطيفة، مطربة تونسية

وفيات

1405 - توفي تيمور لنك، زعيم مغولي.

1453 - توفي السلطان الظاهر جقمق، أحد سلاطين دولة المماليك في مصر والشام.

1779 - توفي جيمس كوك، مستكشف إنجليزي، قتله أهالي جزر ساندويتش.

1779 - وفاة الرحالة جيمس كوك في إحدى رحلاته الاستكشافية.

2004- وفاة ماركو بانتاني احد اشهر الدراجين الايطاليين والفائز سابقا بدورة فرنسا الدولية ودورة ايطاليا "جيرو" بسبب جرعة زائدة من الكوكايين.