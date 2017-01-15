حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017

أحداث

1759- افتتاح المتحف البريطاني في لندن.

1870- الحزب الديموقراطي الاميركي يستخدم الحمار رمزا له للمرة الاولى في مجلة "هاربرز ويكلي".

1948- بريطانيا والعراق يوقعان معاهدة بورتسموث التي تنص على تسلم العراق كل المنشآت الدفاعية على اراضيه شرط دخوله في حلف دفاعي مع بريطانيا.

1954- مجلس قيادة الثورة في مصر يقرر حل جماعة الاخوان المسلمين وحظرها.

1957- تأميم المصارف الفرنسية والبريطانية في مصر.

1960- منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تختار جنيف مقرا لها.

1970- مؤتمر الشعب العام ينتخب العقيد معمر القذافي رئيسا له في ليبيا.

1970- استسلام المتمردين في بيافرا لنيجيريا بعد تمرد دام.

1971- تدشين سد اسوان في مصر.

1973- الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون يعلن تعليق كل العمليات العسكرية في شمال فيتنام.

1983- ياسر عرفات يلتقي في تونس ثلاثة اسرائيليين اعضاء في لجنة اسرائيلية فلسطينية للسلام.

1990- انتهاء المرحلة الاولى من تشييد سد الوحدة على الحدود الاردنية-السورية.

1990- تظاهرات طلابية في الجزائر ووهران وقسنطينة احتجاجا على مشروع اصلاحات يمنح الجامعات استقلالية ويؤدي الى خفض المنح الدراسية.

1991- اغتيال صلاح خلف (ابو اياد) وأحد مستشاريه ابو محمد علي العمري ومسؤول الامن في منظمة التحرير الفلسطينية هايل عبد الحميد في تونس.

1993- 130 دولة توقع في باريس اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

1997- المركبة الفضائية اتلانتيس تلتحم بمحطة الفضاء الروسية مير للمرة الاولى.

2001- اطلاق موسوعة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.

2005- محمود عباس يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

2005- محكمة عسكرية في الولايات المتحدة تحكم بالسجن عشر سنوات على الجندي الاميركي تشارلز غارنر الذي ادين في قضية اساءة معاملة معتقلين في سجن ابوغريب في بغداد.

2006- انتخاب الاشتراكية ميشال باشليه رئيسة لتشيلي اول امرأة تتولى هذا المنصب في بلدها والسادسة في أميركا اللاتينية.

2007- اعدام رئيس المخابرات العراقي السابق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين والقاضي العسكري السابق عوض البندر شنقا في العراق.

2008- عشرون قتيلا في غارة اسرائيلية على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ فلسطينية على سديروت.

مناسبات وأعياد

910 - إعلان الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.

1920- إعلان دولة ايرلندا الحرة بقيادة الزعيم الاستقلالي مايكل كولينز.

مواليد

1432 - ألفونسو الخامس، ملك البرتغال.

1918 - مولد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر (توفي في 28 أيلول 1970).

1929 - مارتن لوثر كنج، أحد الثائرين الأمريكيين السود في مجال الحقوق المدنية، و الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

1981 - الحجي ضيوف، لاعب كرة قدم نيجيري.

1929 - مولد الزعيم الأسود الأميركي مارتن لوثر كينج (اغتيل عام 1968 ومنح جائزة نوبل عام 1964).

وفيات

1950 - وفاة علي مصطفى مشرفة، دكتور مصري وأحد رواد علم الفيزياء في العالم العربي.

2006- وفاة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.

2007 - وفاة برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات في عهد الرئيس العراقي صدام حسين، وهو أخ غير شقيق لصدام.

2007 - وفاة عواد البندر، رئيس المحكمة الثورية في عهد الرئيس العراقي صدام حسين.

2008 - وفاة يونان لبيب رزق، مؤرخ مصري.