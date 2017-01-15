- النظام السوري يسيطر على عين الخضرا والمعارك تتواصل
- دراسة صادمة: أغلب الإيرانيين عرب.. ومعظم المصريين أفارقة
- السعودية وسجالات السينما والحفلات
- توقعات الأبراج ليوم January 15, 2017
- مفتاح الحل.. مؤتمر الأستانة.. الأزمة السورية
- حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017
- قطار التشريع ينطلق دون قانون انتخاب ومجلس وزراء في السرايا.. دون تعيينات
- دعوة إلى عدم الإفراط والتسرع في التوقعات نتيجة إيجابيات الزيارة الرئاسية للسعودية
- عون إلى القاهرة قبل نهاية يناير وفي الفاتيكان وباريس خلال فبراير
- الحريري يدخل على خط الخلاف بين المشنوق وريفي
- أولى جلسات «العهد» النيابية الأربعاء
- حزب الله يفشل في تشويه زيارة عون إلى الخليج
- ما بعد زيارة عون إلى السعودية: قبول لبناني بالسيطرة الإيرانية
- ...وتستمر إستراتيجية البلبلة لليانكي مع ريكس تيلرسون
- مع أوباما: الحبّ من طرف واحد
- أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟
- ريفي والمشنوق.. حرب"إستباقية" لاستعادة الشارع "المستقبلي" في الشمال
- تحت الضغط التركي.. المعارضة السورية توافق على "أستانة"
- فيلت: ماذا فعلت صواريخ تنظيم الدولة بدبابة ليوبارد الألمانية؟
- وثيقة مسربة.. بشار الأسد وشقيقه ماهر والكيمياوي ثالثهما
- DNA - تل أبيب لﻷسد: انا في انتظارك مليت
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
- جعجع: القانون الجديد في الكواليس
- ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري
حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017
أحداث
1759- افتتاح المتحف البريطاني في لندن.
1870- الحزب الديموقراطي الاميركي يستخدم الحمار رمزا له للمرة الاولى في مجلة "هاربرز ويكلي".
1948- بريطانيا والعراق يوقعان معاهدة بورتسموث التي تنص على تسلم العراق كل المنشآت الدفاعية على اراضيه شرط دخوله في حلف دفاعي مع بريطانيا.
1954- مجلس قيادة الثورة في مصر يقرر حل جماعة الاخوان المسلمين وحظرها.
1957- تأميم المصارف الفرنسية والبريطانية في مصر.
1960- منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تختار جنيف مقرا لها.
1970- مؤتمر الشعب العام ينتخب العقيد معمر القذافي رئيسا له في ليبيا.
1970- استسلام المتمردين في بيافرا لنيجيريا بعد تمرد دام.
1971- تدشين سد اسوان في مصر.
1973- الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون يعلن تعليق كل العمليات العسكرية في شمال فيتنام.
1983- ياسر عرفات يلتقي في تونس ثلاثة اسرائيليين اعضاء في لجنة اسرائيلية فلسطينية للسلام.
1990- انتهاء المرحلة الاولى من تشييد سد الوحدة على الحدود الاردنية-السورية.
1990- تظاهرات طلابية في الجزائر ووهران وقسنطينة احتجاجا على مشروع اصلاحات يمنح الجامعات استقلالية ويؤدي الى خفض المنح الدراسية.
1991- اغتيال صلاح خلف (ابو اياد) وأحد مستشاريه ابو محمد علي العمري ومسؤول الامن في منظمة التحرير الفلسطينية هايل عبد الحميد في تونس.
1993- 130 دولة توقع في باريس اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
1997- المركبة الفضائية اتلانتيس تلتحم بمحطة الفضاء الروسية مير للمرة الاولى.
2001- اطلاق موسوعة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.
2005- محمود عباس يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
2005- محكمة عسكرية في الولايات المتحدة تحكم بالسجن عشر سنوات على الجندي الاميركي تشارلز غارنر الذي ادين في قضية اساءة معاملة معتقلين في سجن ابوغريب في بغداد.
2006- انتخاب الاشتراكية ميشال باشليه رئيسة لتشيلي اول امرأة تتولى هذا المنصب في بلدها والسادسة في أميركا اللاتينية.
2007- اعدام رئيس المخابرات العراقي السابق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين والقاضي العسكري السابق عوض البندر شنقا في العراق.
2008- عشرون قتيلا في غارة اسرائيلية على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ فلسطينية على سديروت.
مناسبات وأعياد
910 - إعلان الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.
1920- إعلان دولة ايرلندا الحرة بقيادة الزعيم الاستقلالي مايكل كولينز.
مواليد
1432 - ألفونسو الخامس، ملك البرتغال.
1918 - مولد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر (توفي في 28 أيلول 1970).
1929 - مارتن لوثر كنج، أحد الثائرين الأمريكيين السود في مجال الحقوق المدنية، و الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
1981 - الحجي ضيوف، لاعب كرة قدم نيجيري.
1929 - مولد الزعيم الأسود الأميركي مارتن لوثر كينج (اغتيل عام 1968 ومنح جائزة نوبل عام 1964).
وفيات
1950 - وفاة علي مصطفى مشرفة، دكتور مصري وأحد رواد علم الفيزياء في العالم العربي.
2006- وفاة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
2007 - وفاة برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات في عهد الرئيس العراقي صدام حسين، وهو أخ غير شقيق لصدام.
2007 - وفاة عواد البندر، رئيس المحكمة الثورية في عهد الرئيس العراقي صدام حسين.
2008 - وفاة يونان لبيب رزق، مؤرخ مصري.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)