حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2017

الأحداث

1547- تتويج ايفان الرهيب اول قيصر لروسيا.

1902- السلطنة العثمانية تمنح المانيا امتياز مد خط الحديد بين قونية وبغداد.

1906- افتتاح مؤتمر الجزيرة الخضراء لتسوية قضية المغرب بمشاركة فرنسا تدعمها بريطانيا وايطاليا واسبانيا، والمانيا تدعمها النمسا.

1925- لينين يطرد تروتسكي من قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي ليصبح اول ضحية للنزاع على السلطة في الاتحاد السوفياتي بعد وفاة لينين.

1963- خروتشوف يعلن ان الاتحاد السوفياتي يملك قنبلة تزن مئة ميغاطن.

1979- شاه ايران رضا بهلوي يغادر البلاد مع انتصار الثورة الاسلامية ويلجأ الى مصر.

1992- اتفاق بين الحكومة والمتمردين في السلفادور ينهي حربا لهلية استمرت 12 عاما واسفرت عن مقتل 75 الف شخص.

1999- القضاء الاميركي يتهم اسامة بن لادن واحد عشر من اعضاء تنظيمه القاعدة بقتل اميركيين في السعودية وكينيا والصومال وتنزانيا.

2005- رومانية تبلغ من العمر 67 عاما تصبح اكبر الامهات سنا في العالم بعد وضع طفلة في عملية قيصرية في بوخارست.

2006- ايلين جونسون سيرليف تتولى مهامها الرئاسية في ليبيريا، اول امرأة تشغل هذا المنصب في افريقيا.

2006- الرئيس الافغاني حميد كرزاي يصدر قانونا يمنع زراعة الافيون.

مناسبات وأعياد

1777 - استقلال فيرمونت عن نيو يورك.

مواليد

1918- نعمان عاشور، مسرحي وأديب مصري.

1952 - الملك فؤاد الثاني، ملك مصر إسمياً بعد ثورة يوليو والابن الوحيد للملك فاروق.

1981 - بوبي زامورا، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

1774 - وفاة الإمام عبد الرحمن بن محمد أبو عمرو الأوزاعي.

1935 - وفاة الام باركر، أمريكية خارجة عن القانون.

1957 - وفاة ارتورو توسكانيني، موسيقار إيطالي.

2001 - وفاة لوران - دزيريه كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.