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حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2017
الأحداث
1547- تتويج ايفان الرهيب اول قيصر لروسيا.
1902- السلطنة العثمانية تمنح المانيا امتياز مد خط الحديد بين قونية وبغداد.
1906- افتتاح مؤتمر الجزيرة الخضراء لتسوية قضية المغرب بمشاركة فرنسا تدعمها بريطانيا وايطاليا واسبانيا، والمانيا تدعمها النمسا.
1925- لينين يطرد تروتسكي من قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي ليصبح اول ضحية للنزاع على السلطة في الاتحاد السوفياتي بعد وفاة لينين.
1963- خروتشوف يعلن ان الاتحاد السوفياتي يملك قنبلة تزن مئة ميغاطن.
1979- شاه ايران رضا بهلوي يغادر البلاد مع انتصار الثورة الاسلامية ويلجأ الى مصر.
1992- اتفاق بين الحكومة والمتمردين في السلفادور ينهي حربا لهلية استمرت 12 عاما واسفرت عن مقتل 75 الف شخص.
1999- القضاء الاميركي يتهم اسامة بن لادن واحد عشر من اعضاء تنظيمه القاعدة بقتل اميركيين في السعودية وكينيا والصومال وتنزانيا.
2005- رومانية تبلغ من العمر 67 عاما تصبح اكبر الامهات سنا في العالم بعد وضع طفلة في عملية قيصرية في بوخارست.
2006- ايلين جونسون سيرليف تتولى مهامها الرئاسية في ليبيريا، اول امرأة تشغل هذا المنصب في افريقيا.
2006- الرئيس الافغاني حميد كرزاي يصدر قانونا يمنع زراعة الافيون.
مناسبات وأعياد
1777 - استقلال فيرمونت عن نيو يورك.
مواليد
1918- نعمان عاشور، مسرحي وأديب مصري.
1952 - الملك فؤاد الثاني، ملك مصر إسمياً بعد ثورة يوليو والابن الوحيد للملك فاروق.
1981 - بوبي زامورا، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيات
1774 - وفاة الإمام عبد الرحمن بن محمد أبو عمرو الأوزاعي.
1935 - وفاة الام باركر، أمريكية خارجة عن القانون.
1957 - وفاة ارتورو توسكانيني، موسيقار إيطالي.
2001 - وفاة لوران - دزيريه كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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