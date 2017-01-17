حدث في مثل هذا اليوم January 17, 2017

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الأحداث
1913- انباء تتحدث عن قيام القوات الصربية بقتل مسلمين غير مقاتلين في البلقان.
1929- ملك افغانستان عناية الله يتنازل عن العرش لباشاي ساشاو زعيم حركة التمرد.
1940- نهر التيمس يتجمد للمرة الاولى منذ 1888.
1966- سقوط طائرة "بي-52" اميركية تحمل اسلحة نووية في المحيط الاطلسي جنوب اسبانيا وفقدان قنبلة هيدروجينية كانت فيها، عثر عليها بعد عمليات بحث مكثفة في نيسان/ابريل.
1974- مصر واسرائيل توقعان اتفاق فك الارتباط وفصل القوات عند الكيلومتر 101 على طريق القاهرة السويس برعاية الامم المتحدة.
1991- بدء هجوم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على العراق في عملية "عاصفة الصحراء".
1993- بعد اشتباكات جوية عديدة بين العراق وقوات التحالف، صواريخ توماهوك
اميركية تستهدف مصنعا في ضاحية بغداد مرتبط بالبرنامج النووي العراقي على حد قول واشنطن.
1996- محكمة اميركية تحكم على الشيخ عمر عبد الرحمن المرشد الروحي للجماعة
الاسلامية المصرية السرية المسلحة بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بمحاولة
اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والاعداد لاعتداءات في الولايات المتحدة.
1997- الجيش الاسرائيلي ينسحب من اربعة اخماس مدينة الخليل في الضفة الغربية.
مواليد
1706- بنجامين فرانكلين، كاتب ومخترع وسفير أمريكي.
1923 - الأمير رينيه الثالث، أمير إمارة موناكو.
1933 - داليدا، مطربة فرنسية ولدت في حي شبرا بالقاهرة.
1942 - بطل الملاكمة كاسيوس كلاي الذي اعتنق الإسلام، وأصبح اسمه محمد علي كلاي.
وفيات
774 - الإمام الأوزاعي الفقيه المسلم صاحب مذهب "الأوزاعي" في بلاد الشام (ولد عام 707م).
1872 - العالم الأميركي صموئيل مورس مخترع التلغراف الكهربائي (ولد عام 1791).
1961- وفاة السياسي الكونغولي باتريس لومومبا.
1995 - وفاة 100 شخص في زلزال ضرب مدينة كوبي اليابانية.
2005- وفاة الزعيم الاصلاحي الصيني السابق جاو زيانغ الذي اقيل في 1989
لتعاطفه مع الطلاب المضربين عن الطعام في ساحة تيان انمين، بعد اكثر من 15 عاما امضاها في شبه اقامة جبرية.
2006- وفاة احمد فؤاد قاعود احد ابرز الشعراء الشعبيين في مصر.
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