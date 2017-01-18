حدث في مثل هذا اليوم January 18, 2017

أحداث

1911- الحكم على 25 شخصا بالاعدام بسبب محاولتهم الاعتداء على الميكادو.

1918- الحرب العالمية الاولى: الرئيس ويلسون يأمر باغلاق كل المصانع باستثناء تلك التي تنتج المواد الغذائية خمسة ايام ثم كل يوم اثنين لتوفير الفحم.

1940- اغتيال وزير المالية العراقية رستم حيدر المؤيد لبريطانيا بدون المشاركة في الحرب العالمية الثانية الى جانبها. اتهم نوري السعيد باغتياله والمانيا.

1991- حرب الخليج: العراق يطلق صواريخ ارض-ارض على اسرائيل والسعودية.

2009- انتهاء عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 واوقعت 1400 قتيل فلسطيني و13 قتيلا اسرائيليا.

2009- قمة دولية في منتجع شرم الشيخ المصري لترسيخ وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

مواليد

1689 مونتسكيو، مفكر فرنسي وصاحب روح القانون.

1967 إيفان زامورانو، لاعب كرة قدم تشيلي سابق.

1689 ولادة السياسي والفيلسوف الفرنسي مونتسيكو مؤلف كتاب "روح القوانين" (توفي عام 1755).

1955- ولادة الممثل الاميركي كيفين كوستنر.

وفيات

1863- وفاة سعيد باشا، أحد حكام مصر

1936 - وفاة مكسيم غوركي، أديب روسي.

1936 - روديارد كيبلينج، أديب بريطاني ومنظر للإستعمار ولسيادة العرق الأبيض وصاحب قصيدة تبعة الرجل الأبيض.

1980- وفاة المصور البريطاني سيسيل بيتن.

1989 - مقتل 41 طالبًا في حادث تصادم حافلة ركاب بقطار في سيريلانكا

2005 - وفاة فيرجينيا مايو احدى نجوم العصر الذهبي لهوليود.