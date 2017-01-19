إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017

آخر تحديث: منذ 28 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 35
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017

أحداث

1918- اول معركة حقيقية بين الحرس الحمر والحرس البيض في الحرب الاهلية الفنلندية.

 

1941- الحرب العالمية الثانية: بريطانيا تهاجم اريتريا المستعمرة الايطالية.

 

1942- الحرب العالمية الثانية: القوات اليابانية تجتاح بورما.

 

1946- انشاء المحكمة العسكرية الدولية في الشرق الاقصى لمحاكمة مجرمي الحرب في اليابان، برئاسة الجنرال الاميركي دوغلاس ماك آرثر.

 

1949- كوبا تعترف باسرائيل.

 

1966- انتخاب انديرا غاندي رئيسة للوزراء في الهند.

 

1970- تدشين اول محطة نووية لتوليد الطاقة في الهند.

 

1983- اعتقال مجرم الحرب النازي كلاوس باربي في بوليفيا.

 

1990- السلطات الاسرائيلية تعتقل مدير مركز الدراسات العربية في القدس فيصل الحسيني بتهمة التشجيع على شن عمليات ضد اسرائيل.

 

1991- خلال حرب الخليج، العراق يطلق ثلاثة صواريخ سكود على الاقل على تل ابيب: 17 جريحا اسرائيليا.

 

1993- البرلمان الاسرائيلي يلغي قانون مكافحة الارهاب الذي صدر في 1986 والذي يحظر على الاسرائيليين الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

1997- ياسر عرفات يزور الخليل للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما.

 

2006- انتحاري فلسطيني يفجر نفسه في تل ابيب: عشرون جريحا.

 

2007- شاب قومي تركي يغتال الصحافي الارمني هرانت دينك في تركيا.

 

مناسبات وأعياد

1992- جمهورية اوسيتيا الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي في جورجيا تعلن استقلالها وتطالب بالحاقها بجمهورية اوسيتيا الشمالية الروسية.

 

مواليد

1736 - جيمس واط، مهندس أسكتلندي ومخترع المحرك البخاري.

 

1809- ولادة الكاتب الاميركي ادغار آلن بو.

 

1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني، صاحب عملية بسمر

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)