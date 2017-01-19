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حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017
أحداث
1918- اول معركة حقيقية بين الحرس الحمر والحرس البيض في الحرب الاهلية الفنلندية.
1941- الحرب العالمية الثانية: بريطانيا تهاجم اريتريا المستعمرة الايطالية.
1942- الحرب العالمية الثانية: القوات اليابانية تجتاح بورما.
1946- انشاء المحكمة العسكرية الدولية في الشرق الاقصى لمحاكمة مجرمي الحرب في اليابان، برئاسة الجنرال الاميركي دوغلاس ماك آرثر.
1949- كوبا تعترف باسرائيل.
1966- انتخاب انديرا غاندي رئيسة للوزراء في الهند.
1970- تدشين اول محطة نووية لتوليد الطاقة في الهند.
1983- اعتقال مجرم الحرب النازي كلاوس باربي في بوليفيا.
1990- السلطات الاسرائيلية تعتقل مدير مركز الدراسات العربية في القدس فيصل الحسيني بتهمة التشجيع على شن عمليات ضد اسرائيل.
1991- خلال حرب الخليج، العراق يطلق ثلاثة صواريخ سكود على الاقل على تل ابيب: 17 جريحا اسرائيليا.
1993- البرلمان الاسرائيلي يلغي قانون مكافحة الارهاب الذي صدر في 1986 والذي يحظر على الاسرائيليين الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية.
1997- ياسر عرفات يزور الخليل للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما.
2006- انتحاري فلسطيني يفجر نفسه في تل ابيب: عشرون جريحا.
2007- شاب قومي تركي يغتال الصحافي الارمني هرانت دينك في تركيا.
مناسبات وأعياد
1992- جمهورية اوسيتيا الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي في جورجيا تعلن استقلالها وتطالب بالحاقها بجمهورية اوسيتيا الشمالية الروسية.
مواليد
1736 - جيمس واط، مهندس أسكتلندي ومخترع المحرك البخاري.
1809- ولادة الكاتب الاميركي ادغار آلن بو.
1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني، صاحب عملية بسمر
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