حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017

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أحداث

1918- اول معركة حقيقية بين الحرس الحمر والحرس البيض في الحرب الاهلية الفنلندية.

1941- الحرب العالمية الثانية: بريطانيا تهاجم اريتريا المستعمرة الايطالية.

1942- الحرب العالمية الثانية: القوات اليابانية تجتاح بورما.

1946- انشاء المحكمة العسكرية الدولية في الشرق الاقصى لمحاكمة مجرمي الحرب في اليابان، برئاسة الجنرال الاميركي دوغلاس ماك آرثر.

1949- كوبا تعترف باسرائيل.

1966- انتخاب انديرا غاندي رئيسة للوزراء في الهند.

1970- تدشين اول محطة نووية لتوليد الطاقة في الهند.

1983- اعتقال مجرم الحرب النازي كلاوس باربي في بوليفيا.

1990- السلطات الاسرائيلية تعتقل مدير مركز الدراسات العربية في القدس فيصل الحسيني بتهمة التشجيع على شن عمليات ضد اسرائيل.

1991- خلال حرب الخليج، العراق يطلق ثلاثة صواريخ سكود على الاقل على تل ابيب: 17 جريحا اسرائيليا.

1993- البرلمان الاسرائيلي يلغي قانون مكافحة الارهاب الذي صدر في 1986 والذي يحظر على الاسرائيليين الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية.

1997- ياسر عرفات يزور الخليل للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما.

2006- انتحاري فلسطيني يفجر نفسه في تل ابيب: عشرون جريحا.

2007- شاب قومي تركي يغتال الصحافي الارمني هرانت دينك في تركيا.

مناسبات وأعياد

1992- جمهورية اوسيتيا الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي في جورجيا تعلن استقلالها وتطالب بالحاقها بجمهورية اوسيتيا الشمالية الروسية.

مواليد

1736 - جيمس واط، مهندس أسكتلندي ومخترع المحرك البخاري.

1809- ولادة الكاتب الاميركي ادغار آلن بو.

1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني، صاحب عملية بسمر