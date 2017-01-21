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حدث في مثل هذا اليوم January 21, 2017

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 21, 2017

احداث

1793- الثورة الفرنسية تعدم الملك لويس السادس عشر بالمقصلة.

 

1899 - إنشاء شركة "أوبل" للسيارات.

 

1908- مدينة نيويورك تصدر امرا بمنع النساء من التدخين في الاماكن العامة تم تطبيقه في اليوم التالي على سيدة واحدة والغي بعد اسبوعين.

 

1925- اعلان البانيا جمهورية.

 

1930 - اكتشاف كوكب "بلوتو".

 

1946- الامم المتحدة تشكل لجنة للطاقة الذرية.

 

1954- الولايات المتحدة تطلق "ناوتيليوس" اول غواصة نووية في العالم.

 

1976- اقلاع طائرتي كونكورد من مطاري هيثرو في لندن واورلي في باريس في اول رحلتين تجاريتين لهذه الطائرة.

 

1968- معركة "خي سان" في حرب فيتنام.

 

1977- الرئيس جيمي كارتر يصدر عفوا عن كل الفارين الاميركيين من الجيش خلال حرب فيتنام.

 

1981- ايران تفرج عن الرهائن الاميركيين المحتجزين في سفارة الولايات المتحدة منذ 444 يوما بعد عشرين دقيقة من اداء الرئيس رونالد ريغن القسم.

 

2001- سوريا توافق على انشاء مصارف خاصة.

 

2008- يوم اسود في اسواق المال في العالم.

 

مواليد

1941- بلاسيدو دومينجو تينور أوبرا إسباني.

 

وفيات

-1774مصطفى الثالث، سلطان عثماني.

 

1924- وفاة الزعيم السوفياتي فلاديمير لينين.

 

1950- وفاة الكاتب البريطاني جورج اورويل.

 

1959- وفاة المخرج الاميركي سيسل دي ميل.

 

1994- مصرع باسل الاسد النجل الاكبر للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.

 

2000- وفاة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق صائب سلام.

 

2006- وفاة رئيس كوسوفو ابراهيم روغوفا.

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