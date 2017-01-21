حدث في مثل هذا اليوم January 21, 2017

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احداث
1793- الثورة الفرنسية تعدم الملك لويس السادس عشر بالمقصلة.
1899 - إنشاء شركة "أوبل" للسيارات.
1908- مدينة نيويورك تصدر امرا بمنع النساء من التدخين في الاماكن العامة تم تطبيقه في اليوم التالي على سيدة واحدة والغي بعد اسبوعين.
1925- اعلان البانيا جمهورية.
1930 - اكتشاف كوكب "بلوتو".
1946- الامم المتحدة تشكل لجنة للطاقة الذرية.
1954- الولايات المتحدة تطلق "ناوتيليوس" اول غواصة نووية في العالم.
1976- اقلاع طائرتي كونكورد من مطاري هيثرو في لندن واورلي في باريس في اول رحلتين تجاريتين لهذه الطائرة.
1968- معركة "خي سان" في حرب فيتنام.
1977- الرئيس جيمي كارتر يصدر عفوا عن كل الفارين الاميركيين من الجيش خلال حرب فيتنام.
1981- ايران تفرج عن الرهائن الاميركيين المحتجزين في سفارة الولايات المتحدة منذ 444 يوما بعد عشرين دقيقة من اداء الرئيس رونالد ريغن القسم.
2001- سوريا توافق على انشاء مصارف خاصة.
2008- يوم اسود في اسواق المال في العالم.
مواليد
1941- بلاسيدو دومينجو تينور أوبرا إسباني.
وفيات
-1774مصطفى الثالث، سلطان عثماني.
1924- وفاة الزعيم السوفياتي فلاديمير لينين.
1950- وفاة الكاتب البريطاني جورج اورويل.
1959- وفاة المخرج الاميركي سيسل دي ميل.
1994- مصرع باسل الاسد النجل الاكبر للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.
2000- وفاة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق صائب سلام.
2006- وفاة رئيس كوسوفو ابراهيم روغوفا.
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