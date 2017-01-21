حدث في مثل هذا اليوم January 21, 2017

احداث

1793- الثورة الفرنسية تعدم الملك لويس السادس عشر بالمقصلة.

1899 - إنشاء شركة "أوبل" للسيارات.

1908- مدينة نيويورك تصدر امرا بمنع النساء من التدخين في الاماكن العامة تم تطبيقه في اليوم التالي على سيدة واحدة والغي بعد اسبوعين.

1925- اعلان البانيا جمهورية.

1930 - اكتشاف كوكب "بلوتو".

1946- الامم المتحدة تشكل لجنة للطاقة الذرية.

1954- الولايات المتحدة تطلق "ناوتيليوس" اول غواصة نووية في العالم.

1976- اقلاع طائرتي كونكورد من مطاري هيثرو في لندن واورلي في باريس في اول رحلتين تجاريتين لهذه الطائرة.

1968- معركة "خي سان" في حرب فيتنام.

1977- الرئيس جيمي كارتر يصدر عفوا عن كل الفارين الاميركيين من الجيش خلال حرب فيتنام.

1981- ايران تفرج عن الرهائن الاميركيين المحتجزين في سفارة الولايات المتحدة منذ 444 يوما بعد عشرين دقيقة من اداء الرئيس رونالد ريغن القسم.

2001- سوريا توافق على انشاء مصارف خاصة.

2008- يوم اسود في اسواق المال في العالم.

مواليد

1941- بلاسيدو دومينجو تينور أوبرا إسباني.

وفيات

-1774مصطفى الثالث، سلطان عثماني.

1924- وفاة الزعيم السوفياتي فلاديمير لينين.

1950- وفاة الكاتب البريطاني جورج اورويل.

1959- وفاة المخرج الاميركي سيسل دي ميل.

1994- مصرع باسل الاسد النجل الاكبر للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.

2000- وفاة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق صائب سلام.

2006- وفاة رئيس كوسوفو ابراهيم روغوفا.