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حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017

احداث

1771- اسبانيا تمنح بريطانيا جزر "فوكلاند".

 

1901- ادوارد السابع يعتلي عرش بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة فكتوريا عن 81 عاما بعد حكم دام 63 عاما.

 

1905- يوم اسود في روسيا: قوات القيصر نيكولاس الثاني تقتل 500 من متظاهرين كانوا متوجهين إلى قصره للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم بقيادة الاب جورج غابون.

 

1923- زلزال رأس ميندوسينوCape Mendocino ،كاليفورنيا، بقوة 7.2. ويعد أحد أضخم الزلازل في الولايات المتحدة.

 

1924- رامسي ماكدونالد يشكل اول حكومة بقيادة حزب العمال في بريطانيا.

 

1946- تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".

 

1949 - الشيوعيون الصينيون يدخلون بكين.

 

1957- انسحاب اسرائيل من سيناء التي احتلتها بعد حرب السويس.

 

1962 - استبعاد كوبا من منظمة الدول الاميركية.

 

1963 الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الالماني كونراد اديناور يوقعان في باريس معاهدة تكرس المصالحة الالمانية الفرنسية.

 

1972 - النروج توقع وثيقة انضمامها إلى السوق الاوروبية المشتركة لكن 53 % من النروجيين يرفضون هذا الانضمام في استفتاء.

 

1980- الاستخبارات السوفياتية تبعد اندريه زاخاروف وزوجته إلى مدينة غوركي وتجرده من كل الاوسمة بسبب انتقاده الغزو السوفياتي لأفغانستان.

 

1993- التلفزيون الاسرائيلي يبث للمرة الاولى كلمة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رسالة إلى الشعب الاسرائيلي دعا فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين إلى عقد "سلام الشجعان".

 

1997 - مادلين اولبرايت تصبح أول إمراه في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تتولى منصب وزير الخارجية.

 

2006- ايفو موراليس يتولى الرئاسة في بوليفيا: اول رئيس من السكان الاصليين.

 

مواليد

1263 - ابن تيمية، فقيه مجتهد إسلامي.

 

1892 - مارسيل داسّو، صانع الطائرات الفرنسية "ميراج".

 

1954 - بيرند هينيمان، حكم كرة قدم ألماني سابق، وسياسي حالي.

 

1955 - لاديسلاف فيزيك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

 

1961 - شيغِرو ناكاهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.

 

وفيات

1119 - أبو يوسف يعقوب المنصور، خليفة موحدي ومن أعظم خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب.

 

1666 - شاه جهان، سلطان مغولي وصاحب تاج محل.

 

1901 - الملكة فيكتوريا، ملكة إنجلترا عن 82 عاما بعد توليها العرش خمسين عاما.

 

1963 - وفاة الرئيس الاميركي السابق ليندون جونسون "ولد في 1908".

 

1979 - مقتل مسؤول الأمن في حركة فتح علي حسن سلامة "ابو حسن" في انفجار سيارة مفخخة في بيروت.

 

1988 - أحمد عبد الستار الجواري، عالم لغوي عراقي، وعضو المجامع اللغوية في بغداد ودمشق وعمان والقاهرة.

 

2008- وفاة الممثل الاميركي هيث ليدجر.

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