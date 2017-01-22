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حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017
احداث
1771- اسبانيا تمنح بريطانيا جزر "فوكلاند".
1901- ادوارد السابع يعتلي عرش بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة فكتوريا عن 81 عاما بعد حكم دام 63 عاما.
1905- يوم اسود في روسيا: قوات القيصر نيكولاس الثاني تقتل 500 من متظاهرين كانوا متوجهين إلى قصره للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم بقيادة الاب جورج غابون.
1923- زلزال رأس ميندوسينوCape Mendocino ،كاليفورنيا، بقوة 7.2. ويعد أحد أضخم الزلازل في الولايات المتحدة.
1924- رامسي ماكدونالد يشكل اول حكومة بقيادة حزب العمال في بريطانيا.
1946- تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".
1949 - الشيوعيون الصينيون يدخلون بكين.
1957- انسحاب اسرائيل من سيناء التي احتلتها بعد حرب السويس.
1962 - استبعاد كوبا من منظمة الدول الاميركية.
1963 الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الالماني كونراد اديناور يوقعان في باريس معاهدة تكرس المصالحة الالمانية الفرنسية.
1972 - النروج توقع وثيقة انضمامها إلى السوق الاوروبية المشتركة لكن 53 % من النروجيين يرفضون هذا الانضمام في استفتاء.
1980- الاستخبارات السوفياتية تبعد اندريه زاخاروف وزوجته إلى مدينة غوركي وتجرده من كل الاوسمة بسبب انتقاده الغزو السوفياتي لأفغانستان.
1993- التلفزيون الاسرائيلي يبث للمرة الاولى كلمة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رسالة إلى الشعب الاسرائيلي دعا فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين إلى عقد "سلام الشجعان".
1997 - مادلين اولبرايت تصبح أول إمراه في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تتولى منصب وزير الخارجية.
2006- ايفو موراليس يتولى الرئاسة في بوليفيا: اول رئيس من السكان الاصليين.
مواليد
1263 - ابن تيمية، فقيه مجتهد إسلامي.
1892 - مارسيل داسّو، صانع الطائرات الفرنسية "ميراج".
1954 - بيرند هينيمان، حكم كرة قدم ألماني سابق، وسياسي حالي.
1955 - لاديسلاف فيزيك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
1961 - شيغِرو ناكاهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.
وفيات
1119 - أبو يوسف يعقوب المنصور، خليفة موحدي ومن أعظم خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب.
1666 - شاه جهان، سلطان مغولي وصاحب تاج محل.
1901 - الملكة فيكتوريا، ملكة إنجلترا عن 82 عاما بعد توليها العرش خمسين عاما.
1963 - وفاة الرئيس الاميركي السابق ليندون جونسون "ولد في 1908".
1979 - مقتل مسؤول الأمن في حركة فتح علي حسن سلامة "ابو حسن" في انفجار سيارة مفخخة في بيروت.
1988 - أحمد عبد الستار الجواري، عالم لغوي عراقي، وعضو المجامع اللغوية في بغداد ودمشق وعمان والقاهرة.
2008- وفاة الممثل الاميركي هيث ليدجر.
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