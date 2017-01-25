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حدث في مثل هذا اليوم January 25, 2017

آخر تحديث: منذ 4 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 25, 2017

1921 - تعيين خمس نساء قضاة بمحكمة الطلاق في بريطانيا والمعارضون يرون ان تفاصيل قضايا الطلاق قد تصدمهن وتمنعهن من القيام بعملهن.

 

1926 - الجراح البريطاني بيركيلي موينيهان يؤكد ان سرطان اللسان يمكن ان ينجم جزئيا عن التدخين.

 

1932 - طرد اليسوعيين من اسبانيا.

 

1949 - حزب الماباي (العمل)الذي يتزعمه ديفيد بن غوريون يفوز باول انتخابات تشريعية في اسرائيل.

 

1971 - انقلاب يحمل عيدي امين الى السلطة في اوغندا.

 

1972 - إجراء اول عملية جراحية لزرع كلية ونسيج طحال في العالم.

 

1980 - اليابان تبعد بول ماكارتني بعد سجنه تسعة ايام اثر العثور على ماريجوانا في حقائبه.

 

1980 - إنتهاء المرحلة الاولى من الانسحاب الاسرائيلي من سيناء.

 

1980 - الثورة الاسلامية في ايران: فوز ابو الحسن بني صدر في انتخابات رئاسية.

 

1981 - الحكم على ارملة ماو تسي تونغ شانغ شينغ بالاعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الثورة خلال الثورة الثقافية.

 

1991 - حرب الخليج: الولايات المتحدة تتهم العراق بالتسبب بتلوث بيئي لانه صب "ملايين من براميل النفط" في الخليج.

 

مواليد

1926 - ولادة المخرج المصري يوسف شاهين.

 

1874 - ولادة الروائي والكاتب المسرحي الإنجليزي وليم سومرست موم "توفي عام 1965".

 

وفيات

1929 - وفاة عبد العزيز جاويش، مجاهد مصري وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطني ومناصر للخلافة العثمانية.

 

1984 - وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو "رئيس الدائرة الثقافية بمنظمة التحرير الفلسطينية".

 

1990 - وفاة الممثلة الاميركية افا غاردنر.

 

1991 - اغتيال إمام مسجد "يافا" بفلسطين يوسف عاشور وشقيقه على يد مسلح مجهول.

 

2006 - وفاة شفيق حنظل "75 عاما" الزعيم التاريخي لمتمردي جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور

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