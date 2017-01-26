- السلام في الشرق الأوسط..
- توقعات الأبراج ليوم January 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
- هل يواجه بهاء الحريري شقيقه في الانتخابات؟
- مملكة مؤسسات «المستقبل» تتهاوى... معارك المصروفين بالجملة!
- ريفي يكشف لـ"التحرّي" عن السيّارات - الهدايا والحلف الجديد
- عون في مجلس الوزراء: خياري بين التمديد لمجلس النواب أو الفراغ.. هو الفراغ
- جنبلاط يواجه مشاكل «بنيوية»
- «حماوة» انتخابية في طرابلس: اشتباك بين ريفي وكرامي
- ضبابية «القانون والمشهد» في عام الانتخابات.. هل يلجأ عون إلى الخيار الثالث والقرار الصعب؟!
- شذرات فلسفية – 4
- ترامب يستعد لوقف إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول
- الجيش الإسرائيلي يستعدّ لحرب ثالثة ضدّ حزب الله
- شذرات فلسفية – 5
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- الحياة: وزارة الداخلية تكشف اسمي انتحاريين "خلايا عنقودية" لـ "داعش" في السعودية
- العربي الجديد: خارطة طريق روسية لسورية في أستانة: دستور وعزل "النصرة"
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
- الديار: عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت
- الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"
- البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
- الانوار: الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء الواقع في 25 كانون الثاني 2017
- هل يفي ترمب بوعده ويمنع المسلمين من دخول أميركا؟
حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
أحداث
661 - وفاة علي بن أبي طالب، الخليفة الراشدي الرابع متأثراً بطعنة بد الرحمن بن ملجم عن عمر يناهز 58 عاما.
1500 - الرحالة الإسباني بينزل يكتشف البرازيل.
1699 - توقيع معاهدة "كارلوفيتز" Carlowitz بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا والبندقية والتي بمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية عن بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا لدولة النمسا، ومدينة أزاق لروسيا.
1788 – اليوم الوطني لاستراليا.
1802 - الكونغرس الأميركي يقر قانون لإنشاء مكتبة، التي أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.
1823- وفاة العالم الإنجليزي إدوارد جيفر، مكتشف جرثومة مرض الجدري.
1885 - القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.
1861 - ولاية "لويزيانا" تنفصل عن الولايات المتحدة الأميركية.
1887 - قوات الحبشة تهزم الإيطاليين في معركة "دوغالي".
1911- جلين كيرتس تحلق بأول طائرة مائية.
1918- اوكرانيا تعلن استقلالها.
1939- القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمعونة إيطاليا.
1942- الحرب العالمية الثانية: طلائع القوات الاميركية تصل إلى اوروبا وتبدأ انزالها في ايرلندا الشمالية بسرية تامة.
1952- حريق القاهرة: آلاف المتظاهرين يحرقون مباني وفنادق ومحلات تجارية في القاهرة.
1962- أميركا تطلق المركبة "رينجر 2" التي تهدف إلى بث صور لسطح القمر لكنها فشلت في تحقيق مهمتها.
1980- مصر واسرائيل تقيمان علاقات دبلوماسية بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي من سيناء.
1998- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينفي على التلفزيون اقامة اي علاقة جنسية مع مونيكا ليونسكي المتدربة في البيت الابيض.
2005- كوندوليزا رايس تصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تؤدي اليمين كوزير خارجية أميركا.
2008- وفاة الزعيم الفلسطيني جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للجمارك.
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