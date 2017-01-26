إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017

آخر تحديث: منذ 17 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 18
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017

أحداث

661 - وفاة علي بن أبي طالب، الخليفة الراشدي الرابع متأثراً بطعنة بد الرحمن بن ملجم عن عمر يناهز 58 عاما.

1500 - الرحالة الإسباني بينزل يكتشف البرازيل.

1699 - توقيع معاهدة "كارلوفيتز" Carlowitz بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا والبندقية والتي بمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية عن بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا لدولة النمسا، ومدينة أزاق لروسيا.

1788 – اليوم الوطني لاستراليا.

1802 - الكونغرس الأميركي يقر قانون لإنشاء مكتبة، التي أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.

1823- وفاة العالم الإنجليزي إدوارد جيفر، مكتشف جرثومة مرض الجدري.

1885 - القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.

1861 - ولاية "لويزيانا" تنفصل عن الولايات المتحدة الأميركية.

1887 - قوات الحبشة تهزم الإيطاليين في معركة "دوغالي".

1911- جلين كيرتس تحلق بأول طائرة مائية.

1918- اوكرانيا تعلن استقلالها.

1939- القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمعونة إيطاليا.

1942- الحرب العالمية الثانية: طلائع القوات الاميركية تصل إلى اوروبا وتبدأ انزالها في ايرلندا الشمالية بسرية تامة.

1952- حريق القاهرة: آلاف المتظاهرين يحرقون مباني وفنادق ومحلات تجارية في القاهرة.

1962- أميركا تطلق المركبة "رينجر 2" التي تهدف إلى بث صور لسطح القمر لكنها فشلت في تحقيق مهمتها.

1980- مصر واسرائيل تقيمان علاقات دبلوماسية بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي من سيناء.

1998- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينفي على التلفزيون اقامة اي علاقة جنسية مع مونيكا ليونسكي المتدربة في البيت الابيض.

2005- كوندوليزا رايس تصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تؤدي اليمين كوزير خارجية أميركا.

2008- وفاة الزعيم الفلسطيني جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للجمارك.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)