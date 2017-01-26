حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017

أحداث

661 - وفاة علي بن أبي طالب، الخليفة الراشدي الرابع متأثراً بطعنة بد الرحمن بن ملجم عن عمر يناهز 58 عاما.

1500 - الرحالة الإسباني بينزل يكتشف البرازيل.

1699 - توقيع معاهدة "كارلوفيتز" Carlowitz بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا والبندقية والتي بمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية عن بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا لدولة النمسا، ومدينة أزاق لروسيا.

1788 – اليوم الوطني لاستراليا.

1802 - الكونغرس الأميركي يقر قانون لإنشاء مكتبة، التي أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.

1823- وفاة العالم الإنجليزي إدوارد جيفر، مكتشف جرثومة مرض الجدري.

1885 - القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.

1861 - ولاية "لويزيانا" تنفصل عن الولايات المتحدة الأميركية.

1887 - قوات الحبشة تهزم الإيطاليين في معركة "دوغالي".

1911- جلين كيرتس تحلق بأول طائرة مائية.

1918- اوكرانيا تعلن استقلالها.

1939- القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمعونة إيطاليا.

1942- الحرب العالمية الثانية: طلائع القوات الاميركية تصل إلى اوروبا وتبدأ انزالها في ايرلندا الشمالية بسرية تامة.

1952- حريق القاهرة: آلاف المتظاهرين يحرقون مباني وفنادق ومحلات تجارية في القاهرة.

1962- أميركا تطلق المركبة "رينجر 2" التي تهدف إلى بث صور لسطح القمر لكنها فشلت في تحقيق مهمتها.

1980- مصر واسرائيل تقيمان علاقات دبلوماسية بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي من سيناء.

1998- الرئيس الاميركي بيل كلينتون ينفي على التلفزيون اقامة اي علاقة جنسية مع مونيكا ليونسكي المتدربة في البيت الابيض.

2005- كوندوليزا رايس تصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تؤدي اليمين كوزير خارجية أميركا.

2008- وفاة الزعيم الفلسطيني جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للجمارك.