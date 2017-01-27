حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017

900- ثورة الملاكمين في الصين. والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.

1926- الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفزيون.

1927- الإعلان عن مملكة نجد والحجاز في جزيرة العرب.

1967- تفحم رواد الفضاء الثلاثة على متن أبولو قبل إنطلاق المركبة إلى الفضاء نتيجة تماس كهربائي.

1973- توقيع اتفاقية سلام فيتنام في باريس.

1980- روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.

1991- إرغام محمد سياد بري رئيس الصومال لمدة 21 عاما على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.

1996- العقيد ابراهيم بارع معين الصرة يطيح بالرئيس مهمان عثمان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في النيجر.

1999- كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي دميان فاكوبيتش المتطرف حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى.

2003- محمد البرادعي يعلن في تقريرة في مجلس الأمن إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.

2006 هزة أرضية - بحر الباندا

مناسبات وأعياد

الأمم المتحدة - اليوم العالمي لإحياء ذكرى محرقه اليهود (الهولوكست)

المملكة المتحدة - يوم ذكرى المحرقة.

إحياء اليوم العالمي لضحايا الاشتراكية القومية (النازية).

بولندا- (ذكرى ضحايا النازية)

صربيا - عيد القديس سافا.

مواليد

1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.

1988 - كيرلون، لاعب كرة قدم برازيلي.

1585 - هندريك افركامب، الرسام الهولندي

1603 - هاربوتل غريمستون سياسي انجليزي

1662 - ريتشارد بنتلي، العالم الكلاسيكي الانجليزي.

1687 - نيومان بلتزار، المهندس المعماري الألماني.

1701 - يوهان نيكولاس فون هونثيم ، مؤرخ الماني.

1756 - فولفغانغ اماديوس موزارت ،الموسيقار (المؤلف الموسيقي النمساوي).

1805 - صامويل بالمر، الفنان الانكليزي.

1826 - ميخائيل سالتيكوف شخدرين، كاتب روسي.

1841 - اركهيب كويندز، الرسام الروسي.

1901 - ويلي فريتش، ممثل ألماني.

وفيات

1901 - وفاة جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.

2006 - وفاة يوهانس راو، رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية بالفترة من 1999 - 2004

2008 - وفاة سوهارتو، رئيس أندونيسيا الأسبق.