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- توقعات الأبراج ليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
- ترامب يفاجئ الروس بقرار إقامة “مناطق آمنة” في سورية.. و”الجيش السوري الحر” يتآكل لمصلحة “احرار الشام” الاخوانية المدعومة تركيا.. فهل نشهد تقاربا بين “النصرة” و”الدولة الإسلامية”؟ وصداما روسيا أمريكيا؟ وما دور مؤتمر استانة في كل ذلك؟
- الصحافة الجزائرية تهاجم روراوة وتطالبه بالاعتذار قبل الرحيل
- ترامب يعادي الداخل الأميركي ويعادي العالم
- فانتازيا ترامب: أي مناطق آمنة؟
- الاستنفار الانتخابي: المختلط ومحافظة سادسة؟
- عون: لن أخرق خطاب القسم
- لبنان في حراك دبلوماسي يعود به إلى الساحة الدولية
- مانشيت:بعبدا تُحذِّر.. «الداخلية» تُحضِّر.. كليمنصو تُراقب.. ولقاء رباعي آخر اليوم
- هل يُتاح لعون «المدفعجي» إطلاق القذيفة؟
- برّي: انتخاب مجلسي النواب والشيوخ معاً دستوري!
- أزمة كبرى أو شراكة بالحد الأدنى
- مسؤولية مراعاة مخاوف الدروز وطنية ومسيحية والإحاطة الدولية بلبنان توجب الإفادة منها
- صراع الأحزاب على الفوز بالأكثرية النيابية يجعل الخلاف يشتد على قانون الانتخاب
- لا تخيّبوا أمَلَ الناس وفرحتهم!
- بالوثائق… ريفي زار سوريا عام 2008!
- تلويح عون بالفراغ أبعد من قانون الانتخاب
- برّي: الفراغ!... لن نصل إليه أبداً
- الورقة السياسية لـ «الوطني الحر»: لسنا انعزاليين... وهؤلاء حلفاؤنا
- «قانون الانتخابات» على طاولة بعبدا في اجتماع رباعي وجنبلاط يرد على «فراغ» عون برفض «الإقصاء» وتشجيع «الحوار»
- علم وخبر
- الحريري والثلاثية الذهبية: السياسة والامن والنقد
- خالد الضاهر: الجرة انكسرت بيني وبين «المستقبل»
حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
900- ثورة الملاكمين في الصين. والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.
1926- الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفزيون.
1927- الإعلان عن مملكة نجد والحجاز في جزيرة العرب.
1967- تفحم رواد الفضاء الثلاثة على متن أبولو قبل إنطلاق المركبة إلى الفضاء نتيجة تماس كهربائي.
1973- توقيع اتفاقية سلام فيتنام في باريس.
1980- روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.
1991- إرغام محمد سياد بري رئيس الصومال لمدة 21 عاما على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.
1996- العقيد ابراهيم بارع معين الصرة يطيح بالرئيس مهمان عثمان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في النيجر.
1999- كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي دميان فاكوبيتش المتطرف حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى.
2003- محمد البرادعي يعلن في تقريرة في مجلس الأمن إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.
2006 هزة أرضية - بحر الباندا
مناسبات وأعياد
الأمم المتحدة - اليوم العالمي لإحياء ذكرى محرقه اليهود (الهولوكست)
المملكة المتحدة - يوم ذكرى المحرقة.
إحياء اليوم العالمي لضحايا الاشتراكية القومية (النازية).
بولندا- (ذكرى ضحايا النازية)
صربيا - عيد القديس سافا.
مواليد
1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.
1988 - كيرلون، لاعب كرة قدم برازيلي.
1585 - هندريك افركامب، الرسام الهولندي
1603 - هاربوتل غريمستون سياسي انجليزي
1662 - ريتشارد بنتلي، العالم الكلاسيكي الانجليزي.
1687 - نيومان بلتزار، المهندس المعماري الألماني.
1701 - يوهان نيكولاس فون هونثيم ، مؤرخ الماني.
1756 - فولفغانغ اماديوس موزارت ،الموسيقار (المؤلف الموسيقي النمساوي).
1805 - صامويل بالمر، الفنان الانكليزي.
1826 - ميخائيل سالتيكوف شخدرين، كاتب روسي.
1841 - اركهيب كويندز، الرسام الروسي.
1901 - ويلي فريتش، ممثل ألماني.
وفيات
1901 - وفاة جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.
2006 - وفاة يوهانس راو، رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية بالفترة من 1999 - 2004
2008 - وفاة سوهارتو، رئيس أندونيسيا الأسبق.
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