- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- مشروع “دستور بريمر” الروسي ينسف هوية سورية العربية والإسلامية ويمنع جيشها من أي دور في فلسطين.. ولهذا يجب تعديلة جذريا.. المحاصصة الطائفية “فتنة” دمرت العراق ولا نريدها ان تجهز على سورية.. واليكم قراءة مختلفة
- غياب «السفير» وأفول مرحلة في الصحافة (والسياسة) العربيّة
- مصادر: اشتباكات عنيفة بين جبهة فتح الشام وفصائل معارضة بشمال سوريا
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
- عون يهدد بتعطيل الانتخابات.. حال فرض «قانون الستين»!
- «التعيينات الأمنية» على نار حامية: قائد جديد للجيش الشهر المقبل!
- لبنان: مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية
- تحقيق: بالأرقام… لبنان والفساد علاقة عضوية!
- مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- ميقاتي منوّها بموقف عون: التغيير يبدأ بإقرار قانون جديد للانتخاب
- غير عربية ولا إسلامية.. سوريا الروسية بدستور بوتين: البرلمان حاكم.. والدولة أسدية الجيش.. طائفية الوظائف
- "ديبكا": ترامب وبوتين اتفقا على "حزب الله".. وهذه خريطة سوريا الجديدة
- 5 رقع نفطية جاهزة للتلزيم وخطر إسرائيلي داهم حول "البلوكين" 8 و9
- "حرتقات" سياسية رخيصة.. فبركة خبر عن ميقاتي ونصرالله
- وهاب يكشف.. وزير بقبض رشوة بملايين
- جعجع "غاضب" من تهميش التيّار له!
- دعوة مرفوضة.. مسؤولون بالهيئة العليا والائتلاف السوري يعتذرون عن عدم الاجتماع بلافروف في موسكو
- twitter 2017
- توقعات الأبراج ليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
- ترامب يفاجئ الروس بقرار إقامة “مناطق آمنة” في سورية.. و”الجيش السوري الحر” يتآكل لمصلحة “احرار الشام” الاخوانية المدعومة تركيا.. فهل نشهد تقاربا بين “النصرة” و”الدولة الإسلامية”؟ وصداما روسيا أمريكيا؟ وما دور مؤتمر استانة في كل ذلك؟
- الصحافة الجزائرية تهاجم روراوة وتطالبه بالاعتذار قبل الرحيل
- ترامب يعادي الداخل الأميركي ويعادي العالم
حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
1479 - توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا. وكانت تلك المعاهدة أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للعب دور سياسي في أوروبا.
1788 - بريطانيا تُنشئ أول مستعمرة مجرمين في بوتاني باي بأستراليا.
1846 - انتصار القوات البريطانية على السيخ في معركة "أليوال" بالهند.
1871 - انتهاء الحرب الفرنسية البروسية بإستسلام فرنسا
1887 - بداية بناء برج إيفل الفرنسي الذي يبلغ إرتفاعه 300 متر تقريباً.
1909 - انسحاب القوات الاميركية من كوبا باستثناء قاعدة في خليج غوانتانامو.
1918 - ليون تروتسكي يتولى قيادة الجيش الاحمر والذي ضم في صفوفه جنود من الجيش الروسي الإمبراطوري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي و حماية الثورة.
1921 - البروفسور البرت اينشتاين يثير جدلا في الاوساط العلمية باعلانه ان الكون يمكن ان يقاس.
1921- الدول الحليفة تتفق بعد خلافات طويلة على تحديد التعويضات المترتبة على ألمانيا عن اضرار الحرب: عشرة مليارات جنيه استرليني خلال 42 عاما.
1928 حدوث معركة "الرقعي" في الكويت.
1932 - الجيش الياباني يهاجم مدينة شنغهاي الصينية بعد تظاهرات طالبت بانهاء كل وجود ياباني فيها.
1963 - تعيين الشيخ صباح الاحمد الصباح وزيرا للخارجية في الكويت.
1964 - السوفيات يسقطون طائرة اميركية في ألمانيا الشرقية.
1917 - انسحاب القوات الاميركية من المكسيك بعد عجزها عن اعتقال بانشو فيلا.
1956 - ظهور الفيس بريسلي على التلفزيون للمرة الاولى.
1976 - سمحت القاضية روث أود من المحكمة الإسرائيلية لليهود في الصلاة داخل المسجد الاقصى.
1986 - انفجار المركبة الفضائية الاميركية "تشالنجر" عند اطلاقها.
1991 - حرب الخليج: صدام حسين يهدد في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" بتزويد صواريخ سكود "بشحنات نووية وكيميائية وبيولوجية".
1991 - المتمردون يطردون الرئيس الصومالي محمد سياد باري الذي يحكم منذ 1969 من السلطة بعد معارك عنيفة استمرت اربعة اسابيع ودمرت مقديشو.
1992 - انعقاد اول مفاوضات متعددة الاطراف في اطار عملية السلام بين العرب واسرائيل في موسكو.
1999 شركة "فورد" للسيارات تعلن شراءها شركة "فولفو" السويدية بمبلغ 6.45 بليون دولار.
2001 - رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك يقرر وقف المفاوضات مع الفلسطينيين تمهيدا للانتخابات التي رجحت الاستطلاعات تقدم اليمين فيها.
2003 - الرئيس الاميركي جورج بوش يؤكد انه مستعد لمهاجمة العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات
1956 - إنشاء "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في القاهرة، وكانت بذلك أول وكالة أنباء عربية.
مواليد
1717 - مصطفى الثالث، سلطان عثماني.
1833 - تشارلز جورج جوردون.
1853 - خوزيه مارتي، ثوري كوبي.
1861 - إسماعيل سري، عالم مصري وأحد
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)