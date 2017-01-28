حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017

1479 - توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا. وكانت تلك المعاهدة أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للعب دور سياسي في أوروبا.

1788 - بريطانيا تُنشئ أول مستعمرة مجرمين في بوتاني باي بأستراليا.

1846 - انتصار القوات البريطانية على السيخ في معركة "أليوال" بالهند.

1871 - انتهاء الحرب الفرنسية البروسية بإستسلام فرنسا

1887 - بداية بناء برج إيفل الفرنسي الذي يبلغ إرتفاعه 300 متر تقريباً.

1909 - انسحاب القوات الاميركية من كوبا باستثناء قاعدة في خليج غوانتانامو.

1918 - ليون تروتسكي يتولى قيادة الجيش الاحمر والذي ضم في صفوفه جنود من الجيش الروسي الإمبراطوري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي و حماية الثورة.

1921 - البروفسور البرت اينشتاين يثير جدلا في الاوساط العلمية باعلانه ان الكون يمكن ان يقاس.

1921- الدول الحليفة تتفق بعد خلافات طويلة على تحديد التعويضات المترتبة على ألمانيا عن اضرار الحرب: عشرة مليارات جنيه استرليني خلال 42 عاما.

1928 حدوث معركة "الرقعي" في الكويت.

1932 - الجيش الياباني يهاجم مدينة شنغهاي الصينية بعد تظاهرات طالبت بانهاء كل وجود ياباني فيها.

1963 - تعيين الشيخ صباح الاحمد الصباح وزيرا للخارجية في الكويت.

1964 - السوفيات يسقطون طائرة اميركية في ألمانيا الشرقية.

1917 - انسحاب القوات الاميركية من المكسيك بعد عجزها عن اعتقال بانشو فيلا.

1956 - ظهور الفيس بريسلي على التلفزيون للمرة الاولى.

1976 - سمحت القاضية روث أود من المحكمة الإسرائيلية لليهود في الصلاة داخل المسجد الاقصى.

1986 - انفجار المركبة الفضائية الاميركية "تشالنجر" عند اطلاقها.

1991 - حرب الخليج: صدام حسين يهدد في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" بتزويد صواريخ سكود "بشحنات نووية وكيميائية وبيولوجية".

1991 - المتمردون يطردون الرئيس الصومالي محمد سياد باري الذي يحكم منذ 1969 من السلطة بعد معارك عنيفة استمرت اربعة اسابيع ودمرت مقديشو.

1992 - انعقاد اول مفاوضات متعددة الاطراف في اطار عملية السلام بين العرب واسرائيل في موسكو.

1999 شركة "فورد" للسيارات تعلن شراءها شركة "فولفو" السويدية بمبلغ 6.45 بليون دولار.

2001 - رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك يقرر وقف المفاوضات مع الفلسطينيين تمهيدا للانتخابات التي رجحت الاستطلاعات تقدم اليمين فيها.

2003 - الرئيس الاميركي جورج بوش يؤكد انه مستعد لمهاجمة العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة.

أعياد ومناسبات

1956 - إنشاء "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في القاهرة، وكانت بذلك أول وكالة أنباء عربية.

مواليد

1717 - مصطفى الثالث، سلطان عثماني.

1833 - تشارلز جورج جوردون.

1853 - خوزيه مارتي، ثوري كوبي.

1861 - إسماعيل سري، عالم مصري وأحد